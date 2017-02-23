На Філіппінах спіймали міфічного "морського змія": з'явилися фото

На островах спіймали рибу, яка й породила стільки легенд про морське чудовисько. Її офіційна назва – оселедцевий король чубатий.

Ця найдовша з кісткових риб мешкає далеко від берега: із родини Ременетілих (Regalecidae), ряду Лампридоподібних (Lampriformes). Оселедцевий король чубатий – або ремінь-риба – живе на глибинах до 1000 метрів, пише Telegraf.

Він має тіло стрічковидної форми: при довжині 3,5 метрів висота тулуба може становити 25 сантиметрів, а його товщина – лише 5 сантиметрів.

Особа довжиною 5,5 метрів важить близько 250 кілограмів. Дуже довгий спинний плавець починається на голові над оком і йде до заднього кінця тіла.

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До книги рекордів Гіннеса внесений 11-метровий король, хоча в основному людям на очі попадаються особини довжиною близько 3 метрів.

Ця риба не здатна до горизонтальних переміщень: вона плаває, піднявши голову.

Зустрічі моряків з гігантськими рибами, вертикально плаваючими на поверхні, а також напіврозкладені останки риби, викинуті на берег, стали основою історій про "морського змія", який в деяких оповіданнях описується як чудовисько, яке має кінську голову з вогненно-рудою гривою.