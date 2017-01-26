На фронті знову є поранені: в Міноборони озвучили новини з Донбасу

У Міноборони повідомляють про поранених українських військових у зоні АТО за минулу добу.

Про це під час брифінгу у Києві повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За інформацією відомства, впродовж минулої доби внаслідок бойових дій та провокацій бойовиків поранень зазнали одразу троє українських військових.

"За минулу добу жоден український солдат не загинув, троє були поранені: по одному в Троїцькому та Авдіївці, ще один наш воїн поранений в районі Світлодарської дуги", – уточнив Мотузяник.

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