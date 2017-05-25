На Хмельниччині невідомі отруїли сотню корів на фермі

На Хмельниччині в одному з господарств жорстоко отруїли корів. За півдоби загинуло більше сотні тварин. Працівники ферми з жахом розповідають про пережите, а керівництво підприємства підраховує збитки. Йдеться щонайменше про 2 мільйони гривень.

На фермі у селищі Віньківці в муках загинула 101 корова. Трагедія сталася ще минулого тижня. Серед ночі невідомі пробралися на ферму і посипали силосну яму смертельною для тварин отрутою. Такою за колгоспних часів труїли мишей.

Повідомили всіх ветеринарів, з'їхалися ветеринари з Віньковець, з Ярмолинець. Використали всі медикаменти, які були в районі, і в сусідньому районі. Але на жаль нічого не вдалося вберегти, лише відібрали лабораторні зразки,

– розповів директор ТОВ "Агропрогрес В" Василь Чорний.

Лабораторні дослідження показали, що причина масової загибелі тварин – отруєння фосфідом цинку. Антидоту до нього просто не існує, тож врятувати корів не вдалося б.

Після отруєння на фермі залишилась третина корів. Власник припускає, що це – справа рук конкурентів, які хочуть знищити все стадо, а це – близько півтисячі голів.

Через трагедію ферма втратила майже 2 мільйони гривень, втім цифри можуть зрости.

Крім втрати корів, ми вимушені були знищити всі корма – дуже велику кількість кормів, щоб провести повністю дезінфекцію, крім того ми несемо великі збитки по молоці, адже ми утилізуємо молоко – 3 тонни вдень,

– пояснив директор ТОВ "Агропрогрес В" Василь Чорний.

Тим часом правоохоронці за фактом отруєння відкрили провадження. Поки поліцейські шукають зловмисників, на фермі провели дезінфекцію, утилізували силос, а продаж молока відновлять лише після того, як отримають дозвіл ветеринарів.

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