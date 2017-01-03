На інавгурації Трампа Порошенка не буде

Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа запланована на 20 січня.

Про те чи братиме у ній участь президент України Петро Порошенко розповів посол України в США Валерій Чалий.

За його словами, посольство отримало офіційну ноту від американського протоколу, у якій йдеться, що інавгурація Трампа відбуватиметься за тими з правилами, що й попередні роки.

"Тобто, на ці офіційні заходи запрошуються посли, і жодних запрошень лідерам держав не надсилається. Тому питання, чи їде президент України, не стоїть так само, як і питання приїзду інших президентів. На сьогодні такий формат не передбачено", – пояснив Чалий в інтерв’ю "Укрінформу".

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Водночас Чалий не уточнив, чи він сам братиме участь в інавгурації Дональда Трампа.

Нагадаємо, інавгурація 45-го президента США запланована на 20 січня. Раніше стало відомо, що церемонія розтягнеться аж на три дні.