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На лідера "ЛНР" здійснили збройний напад, – Тимчук

11:32, сьогодні 3196 Читать новость на русском
Плотницький і Патрушев навіть до магазину разом ходили
Плотницький і Патрушев навіть до магазину разом ходили / Соцмережі

Координатор групи "Інформаційний спротив" стверджує, що в так званій "ЛНР" здійснювався замах на Андрія Патрушева, який входить до близького оточення ватажка "республіки" Ігора Плотницького.

Таку заяву він зробив на своїй сторінці у Facebook.

"Генеральна прокуратура" і "МВС "ЛНР" розслідують факт замаху на одного з представників близького оточення "голови "ЛНР" Плотніцкого – командира бандформування "батальйон "Зоря" Андрія Патрушева. Збройний напад було скоєно неподалік від його власного будинку. Спочатку нападники били Патрушева, а коли на крики з будинку вибігла його співмешканка Хоршева (наразі займає посаду "в.о. міністра ради міністрів "ЛНР"), нападники здійснили постріли з вогнепальної зброї та зникли,
– зазначив Тимчук.

За його словами, у результаті нападу Патрушева доправили до однієї з лікарень Луганська, де йому наклали на голову 10 швів і залишили для подальшої реабілітації.

Серед нападників Патрушев упізнав двох колишніх бойовиків "батальйону "Зоря". Представники "МВС" і "генеральної прокуратури "ЛНР" на місці нападу виявили на паркані сліди від пострілів в напрямку Патрушева та Хоршевої на рівні їхніх голів і тулубів. У зв'язку з цим розглядається версія подвійного замаху – в т.ч. на "в.о. міністра ради міністрів "ЛНР"Хоршеву,
– зауважив координатор ІС.

Також він додав, що у лікарні Патрушева оформили під прізвищем "Петров", оскільки за особистим розпорядженням Плотницького вищезазначений інцидент приховується у ЗМІ.

Читайте також: Плотницький сам влаштував на себе замах, – вождь-утікач з "ЛНР" повідомив цікаві деталі

Теги: Україна Луганськ Ігор Плотницький Розслідування Зброя Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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