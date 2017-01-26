На межі з окупованим Кримом окупантів тепер дратує суворий Бандера: з'явились фото

Неподалік від пункту пропуску "Чонгар", що на межі з анексованим Росією Кримом, з’явились промовисті білборди.

На одному з них на синьо-жовтому фоні зображений Степан Бандера та патріотична цитата про свободу, а на іншому натяк на те, що через агресію проти України на президента Росії чекає Гаазький трибунал.

Фото у своєму Twitter опублікував користувач з ніком "Кримський бандерівець".

"Банери дивляться обличчям до Криму, тобто всі, що виїжджають із зони їх бачать", – зазначив він.

На Чонгаре возле админграницы с оккупированным Крымом появились большие банеры: путин за решёткой и цитата Бандеры про рабов и свободу pic.twitter.com/n18i2iMcua — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 24 січня 2017 р.

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