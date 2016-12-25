На місці падіння російського літака знайшли кілька тіл

На місці падіння літака Ту-154, що належить Міністерсту оборони Росії, розпочались рятувальні роботи. Надзвичайники знайшли кілька тіл у цьому районі.

Про це пише видання "Інтерфакс", посилаючись на джерело в екстрених службах.

"Попередньо, на місці виявляють тіла, там кілька людей", – сказало джерело.

Інше джерело в правоохоронних органах повідомило, що знайшли одне тіло та документи кількох пасажирів.

Нагадаємо, літак Ту-154 Міноборони Російської Федерації, впав у Чорне море. Там вже починають пошукові роботи. Відомо, що фрагменти літака знайшли в 6 км від берега. Відомо, що на борту було 84 пасажири. Це були музиканти російської армії та представники ЗМІ.