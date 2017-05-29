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На Полтавщині горить сміттєзвалище

11:21, сьогодні 454 Читать новость на русском
Пожежа на сміттєзвалищі на Полтавщині
Пожежа на сміттєзвалищі на Полтавщині / Скріншот з відео

У неділю, 28 травня, спалахнула пожежа на Полтавському міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів, що в с. Макухівка Полтавського району. Вогнеборці досі ліквідовують надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Там зазначили, що повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку "101" 28 травня о 13:25.

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Прибувши на місце пожежі, вогнеборці з’ясували, що горить сміття на площі 0,015 гектарів. Через сильне задимлення надзвичайники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Наразі пожежу ліквідовують відділення першої, другої, третьої та четвертої державних пожежно-рятувальних частин та Аварійно-рятувальної частини. Окрім того, залучена техніка КАТП-1628.

Вчора рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а згодом – ліквідувати горіння на площі 0,011 гектарів.

Проте на сьогодні роботи по гасінню пожежі продовжуються.

Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі наразі встановлюється.

Теги: Україна Пожежа Надзвичайні ситуації Полтава
Джерело: 24 Канал
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