00:46
7 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна
Вєсті Кремля
10:08, 6 серпня
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
Вєсті.UA
09:41, 6 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Крим без світла. Pussy Riot підтримали Сєнцова
Випуск новин
23:07, 6 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

На сході України люди розчаровані колишньою владою, – соціолог

23:02, 6 серпня 2760 Читать новость на русском
В Луганській області
В Луганській області "Опозиційний блок" підтримує лише 10% всіх жителів / 24 Канал

Жителі Донецької і Луганської областей здебільшого підтримують опозиційні партії. Водночас рейтинг "Опозиційного блоку", який фактично є спадкоємцем Партії регіонів, досить невисокий – 12% серед тих, хто піде на вибори, а раніше популярність "регіоналів" у Донецькій і Луганській областях "зашкалювала".

Про це сайту "24" повідомила директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва Ірина Бекешкіна.

Як говорить соціолог, у Луганській області серед тих, хто піде на вибори, більше 50% не визначилися, яку політичну силу підтримають. Тому "Опоблок" підтримує 12% опитаних, а інші партії мають по кілька відсотків. Можливо, на думку Бекешкіної, просто політичні партії там не працюють з виборцями. Адже це складна область – багато сіл, а легше працювати у великих промислових містах. Через це, вважає вона, жителі області не підтримують дострокові парламентські вибори, оскільки не бачать, за кого голосувати.

Водночас, наголошує Бекешкіна, у Донецькій області ситуація інша.

На Донеччині така собі електоральна мозаїка. Донецька область підтримує опозицію – всіх, крім БПП фактично. Потрошку там набирають майже всі відомі політичні партії. Має непогані показники "Батьківщина", Радикальна партія і "За життя" (28% не визначилися зі своїм вибором). Тому й підтримка дострокових виборів значно вища – 51%,
– зазначає Ірина Бекешкіна.

Нагадаємо, згідно опитування, проведеного в Луганській і Донецькій областях протягом 1-11 липня 2017 року у Донецькій області і 8-26 липня у Луганській області, серед політичних партій у Луганській області впевнено долає виборчий бар’єр лише партія "Опоблок" (12,8% серед тих, хто готовий взяти участь у виборах). Мають шанси здолати бар’єр також Радикальна партія Олега Ляшка (4,1%) та партія "За життя" (3,8%). Загалом серед потенційних виборців не визначилися з вибором у Луганській області 57,4%.

В Донецькій області визначеність дещо вища: не брали б участь у виборах 34%, не визначилися серед усього населення – 18%. Серед політичних партій лідером є партія "Опоблок" – за неї готові проголосувати 12,2% потенційних виборців. Виборчий бар’єр долають партія "Батьківщина" (7%), "За життя" (7%), мають шанси здолати бар’єр також партія "Наш край" (4,9%), Радикальна партія Олега Ляшка (4,9%), партія "Рух нових сил" (4,3%), "Самопоміч" (3,7%), Блок Петра Порошенка (3,7%). Не визначилися серед тих, хто має намір брати участь у виборах, 28%.

Теги: Новини політики Новини України Опозиційний блок Партія регіонів ВО Батьківщина Радикальна партія
Джерело: 24 Канал
Новини за 6 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 6 серпня: перемога Ломаченка та смерть на сцені українського музиканта
6 серпня, 22:02 Головні новини 6 серпня: перемога Ломаченка та смерть на сцені українського музиканта
2319
Все, що нам потрібно знати про Войцеха Балчуна
6 серпня, 22:01 Все, що нам потрібно знати про Войцеха Балчуна
Микола Давидюк 1447
Мессі розцяцькований: що розказують тату футболіста
6 серпня, 20:01 Мессі розцяцькований: що розказують тату футболіста
862
Найсмішніші меми тижня: Лоліта в комбінезоні, секс по телефону із Савченко та Порошенко на винищувачі
6 серпня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: Лоліта в комбінезоні, секс по телефону із Савченко та Порошенко на винищувачі
7485
Бережна навіть погинути примудрилася, як жила: в брехні
6 серпня, 18:59 Бережна навіть погинути примудрилася, як жила: в брехні
Дід Панас 10016
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Сотні людей блокують суд, де перебуває Насіров: оперативні фото
5 березня , 21:46
"Малоросія" без шансів, стриптиз для президентів і суд над депутатами: головне за тиждень
 23 липня , 23:02
Всього за добу в Україні зафіксовано понад 300 пожеж
6 серпня , 19:55
У Мар’їнці від ворожої кулі постраждав цивільний
 28 липня , 14:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук