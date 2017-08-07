На сході України люди розчаровані колишньою владою, – соціолог

Жителі Донецької і Луганської областей здебільшого підтримують опозиційні партії. Водночас рейтинг "Опозиційного блоку", який фактично є спадкоємцем Партії регіонів, досить невисокий – 12% серед тих, хто піде на вибори, а раніше популярність "регіоналів" у Донецькій і Луганській областях "зашкалювала".

Про це сайту "24" повідомила директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва Ірина Бекешкіна.

Як говорить соціолог, у Луганській області серед тих, хто піде на вибори, більше 50% не визначилися, яку політичну силу підтримають. Тому "Опоблок" підтримує 12% опитаних, а інші партії мають по кілька відсотків. Можливо, на думку Бекешкіної, просто політичні партії там не працюють з виборцями. Адже це складна область – багато сіл, а легше працювати у великих промислових містах. Через це, вважає вона, жителі області не підтримують дострокові парламентські вибори, оскільки не бачать, за кого голосувати.

Водночас, наголошує Бекешкіна, у Донецькій області ситуація інша.

На Донеччині така собі електоральна мозаїка. Донецька область підтримує опозицію – всіх, крім БПП фактично. Потрошку там набирають майже всі відомі політичні партії. Має непогані показники "Батьківщина", Радикальна партія і "За життя" (28% не визначилися зі своїм вибором). Тому й підтримка дострокових виборів значно вища – 51%,

– зазначає Ірина Бекешкіна.

Нагадаємо, згідно опитування, проведеного в Луганській і Донецькій областях протягом 1-11 липня 2017 року у Донецькій області і 8-26 липня у Луганській області, серед політичних партій у Луганській області впевнено долає виборчий бар’єр лише партія "Опоблок" (12,8% серед тих, хто готовий взяти участь у виборах). Мають шанси здолати бар’єр також Радикальна партія Олега Ляшка (4,1%) та партія "За життя" (3,8%). Загалом серед потенційних виборців не визначилися з вибором у Луганській області 57,4%.



В Донецькій області визначеність дещо вища: не брали б участь у виборах 34%, не визначилися серед усього населення – 18%. Серед політичних партій лідером є партія "Опоблок" – за неї готові проголосувати 12,2% потенційних виборців. Виборчий бар’єр долають партія "Батьківщина" (7%), "За життя" (7%), мають шанси здолати бар’єр також партія "Наш край" (4,9%), Радикальна партія Олега Ляшка (4,9%), партія "Рух нових сил" (4,3%), "Самопоміч" (3,7%), Блок Петра Порошенка (3,7%). Не визначилися серед тих, хто має намір брати участь у виборах, 28%.