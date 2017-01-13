На сьогодні є одна-єдина можливість швидко припинити війну, – Тука

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука озвучив єдиний можливий варіант на сьогодні – як швидко закінчити війну на Донбасі.
Про це він сказав у інтерв'ю "Обозревателю".
"Якою ціною? На сьогодні є єдина можливість швидко припинити війну. Її коротко описав Віктор Пінчук – відмовитися від євроінтеграції, НАТО, Криму, провести без контролю вибори на Донбасі", – зазначив Тука.
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій наголосив, що він ніколи не підтримає позицію Віктора Пінчука. Він додав, що у ситуації, яка склалась, Україна зараз діє правильно – зміцнює обороноздатність, продовжується реалізація реформ.
Я хотів би, щоб значно швидше відбувалися зміни в тих галузях, які впливають на корупцію в суспільстві. Це і правоохоронні органи, і судова влада, і прокуратура. Так як рівень корупції просто зашкалює,
– додав він.
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На думку Туки, ще не менше року-півтора країна буде нести людські втрати на Донбасі.
"Потім виграємо війну і будемо поступово повертати наших людей", – зазначив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.
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