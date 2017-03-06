На Сумщині зняли торговельну блокаду

Блокаду залізниці у Конотопі на Сумщині зняли. Її учасники знайшли компроміс з керівництвом "Укрзалізниці".

Про це активісти блокади торгівлі з ОРДЛО повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Раз на місяць відомство надсилатиме їм дані про вантажі, які їдуть "до" та "з" Росії. Активісти додали, що редут на Сумщині відтепер працюватиме у режимі спостереження.

Напередодні активісти оголосили про блокаду товарної станції у Конотопі. Це одна з основних магістралей торгівлі з Росії. На ній блокувальники виявили декілька російських поїздів, у тому числі з вугіллям марки антрацит. Упродовж місяця штаб планує взяти під контроль всі вісім основних залізничних прикордонних переходів на межі з Росією.

Відбувається контроль за грузами, які перевозять з Росії. Громада підтримує наших депутатів. Депутати місцевої ради підтримують це, і народ України підтримує,

– сказав учасник блокади Анатолій Поляков.

Тим часом, поліція за фактом блокування залізниці у Конотопі відкрила провадження.

Читайте також: Кабмін опублікував правила ввезення і вивезення товарів з АТО (Документ)

До слова, порядок щодо переміщення товарів у район або з району проведення АТО Кабінет міністрів України затвердив ще 1 березня.