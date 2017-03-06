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На Сумщині зняли торговельну блокаду

22:25, 5 березня 1580 Читать новость на русском
Блокада торгівлі в Конотопі
Блокада торгівлі в Конотопі / Соцмережі

Блокаду залізниці у Конотопі на Сумщині зняли. Її учасники знайшли компроміс з керівництвом "Укрзалізниці".

Про це активісти блокади торгівлі з ОРДЛО повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Раз на місяць відомство надсилатиме їм дані про вантажі, які їдуть "до" та "з" Росії. Активісти додали, що редут на Сумщині відтепер працюватиме у режимі спостереження.

Напередодні активісти оголосили про блокаду товарної станції у Конотопі. Це одна з основних магістралей торгівлі з Росії. На ній блокувальники виявили декілька російських поїздів, у тому числі з вугіллям марки антрацит. Упродовж місяця штаб планує взяти під контроль всі вісім основних залізничних прикордонних переходів на межі з Росією.

Відбувається контроль за грузами, які перевозять з Росії. Громада підтримує наших депутатів. Депутати місцевої ради підтримують це, і народ України підтримує,
– сказав учасник блокади Анатолій Поляков.

Тим часом, поліція за фактом блокування залізниці у Конотопі відкрила провадження.

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До слова, порядок щодо переміщення товарів у район або з району проведення АТО Кабінет міністрів України затвердив ще 1 березня.

Теги: Україна Блокада Суми Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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