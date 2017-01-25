На Україну суне серйозне похолодання

Антициклон, який суне на Україну з півночі, зумовить значне похолодання.

Про це повідомляє Інтерфакс.

26 січня температура повітря вночі впаде до 12 – 17 градусів морозу, у Сумській і Чернігівській областях до мінус 20. Вдень – 8 – 13 градусів морозу. На півдні буде тепліше – вночі та вдень там очікують на 5 – 10 градусів морозу.

Суттєвих опадів синоптики не передбачають. Сніжитиме лише на сході. Вітер переважно північний, 7 – 12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15 – 20 м/с.

А 27 січня вдень у більшості північних, центральних і Харківській областях можливий невеликий сніг. На решті території опадів не очікують.

Температура вночі – 12 – 17 градусів морозу, вдень – мінус 1 – 6. На Сході вночі до мінус 24, вдень від 8 до 13 морозу.

Читайте також: Фотограф показав, як живе найхолодніше село у світі: вражаючі фото