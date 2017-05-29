На Закарпатті впіймали групу "високопоставлених" хабарників: фото

На Закарпатті міський голова одного із міст області, депутати та начальники відділів міської ради вимагали у чоловіка хабар у 4 тисячі доларів.

Про це повідомили у поліції Закарпаття.

Чиновники вимагали від підприємця 4 тисячі доларів США за надання в оренду земельної ділянки та погодження дозвільної документації на розміщення малих архітектурних форм.

Чоловіків затримали під час отримання наживи. Їм загрожує від 5-ти до 10-ти років ув’язнення.

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