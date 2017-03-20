На знімальну групу журналістів напала охорона голови Запорізької ОДА

Під час зйомок відео поблизу помістя голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля на знімальну групу напав охоронець та пошкодив техніку журналістів.

За словами журналістів, під час зйомки до журналіста та оператора під’їхав невідомий на автівці Volkswagen Caddy яка зареєстрована на Костянтина Бриля. Не представившись, чоловік ногою вибив з рук оператора пульт від квадрокоптеру. Після цього він намагався забрати і сам квадрокоптер.

Під час сутички оператор викинув sd-картку, на яку був записаний відзнятий матеріал в надії на те, що незнайомець не помітить це і інформація буде врятована. Однак нападник знайшов карту, після чого пішов в сторону будинку Костянтина Бриля.

Згодом він повернувся на місце інциденту, але флешку не повернув і факт її викрадення не визнав.

Техніку внаслідок інциденту було пошкоджено. На місце прибули працівники Нацполіції.

Нагадаємо, Костянтин Бриль відмовився публікувати свою декларацію у відкритому доступі на сайті НАЗК, прикриваючись імунітетом Служби безпеки України. Хоча журналісти виявили чималі незадекларовані статки в нього та у членів його родини.