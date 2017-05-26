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НАБУ отримало аудитора від Кабміну

18:58, сьогодні 341 Читать новость на русском
Аудитором НАБУ став Михайло Буроменський
Аудитором НАБУ став Михайло Буроменський / Фото з відкритих джерел

Аудитором Національного антикорупійного бюро України по урядовій квоті став Михайло Буроменський.

Відповідне рішення оприлюднив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час позачергового засідання Кабміну, повідомили у прес-службі уряду.

"Кабінет міністрів України завершив процедуру співбесід з кандидатами на посаду аудитора НАБУ по урядовій квоті і одноголосно обрав на цю посаду Михайла Буроменського – доктора юридичний наук, голову делегації України в GRECO", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, уряд розглядав кандидатури 12 осіб, та один з кандидатів не вийшов на зв'язок. За словами Гройсмана, ухвалене рішення уряду протягом 3 днів буде оформлене Міністерством юстиції.

Роботу з відбору (аудитора) на цьому ми завершуємо. Однак, аудит НАБУ відбуватиметься щорічно. І наступного року ми маємо провести аналогічну процедуру і надалі ефективно підтримувати всі органи, робота яких спрямована на боротьбу з корупцією,
– додав Володимир Гройсман.

Теги: Україна Володимир Гройсман Політика НАБУ Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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