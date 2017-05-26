НАБУ отримало аудитора від Кабміну

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Аудитором Національного антикорупійного бюро України по урядовій квоті став Михайло Буроменський.
Відповідне рішення оприлюднив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час позачергового засідання Кабміну, повідомили у прес-службі уряду.
"Кабінет міністрів України завершив процедуру співбесід з кандидатами на посаду аудитора НАБУ по урядовій квоті і одноголосно обрав на цю посаду Михайла Буроменського – доктора юридичний наук, голову делегації України в GRECO", – йдеться у повідомленні.
Як відомо, уряд розглядав кандидатури 12 осіб, та один з кандидатів не вийшов на зв'язок. За словами Гройсмана, ухвалене рішення уряду протягом 3 днів буде оформлене Міністерством юстиції.
Роботу з відбору (аудитора) на цьому ми завершуємо. Однак, аудит НАБУ відбуватиметься щорічно. І наступного року ми маємо провести аналогічну процедуру і надалі ефективно підтримувати всі органи, робота яких спрямована на боротьбу з корупцією,
– додав Володимир Гройсман.