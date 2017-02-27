Над Росією політають літаки США та Франції

Спільна місія США і Франції в рамках міжнародного договору щодо відкритого неба проведе спостережний політ над територією Росії.

Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони РФ.

Політ буде проведений з 27 лютого по 4 березня на американському літаку ОС-135Б з аеродрому Хабаровськ.

Міноборони РФ відзначає, що під час спостережного польоту російські фахівці на борту літака контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої договором апаратури спостереження.

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У відомстві додали, що ОС-135Б відноситься до класу літаків, не призначених для застосування будь-якої зброї.