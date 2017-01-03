Надзвичайники під час свят врятували більше 200 людей

Новорічні свята в Україні минули без серйозних правопорушень. Найбільшою проблемою стали, переважно, пожежі.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час наради з керівництвом Нацполіції, Держприкордонслужби, Нацгвардії та ДСНС.

З 31 грудня до 2 січня силовики не зафіксували грубих порушень громадського порядку та дестабілізації ситуації в державі. Надзвичайники під за час свят врятували більше 200 осіб, переважно, від пожеж.

В новорічну ніч відбулося найбільше масових заходів, тому по всій країні посилили патрулювання.

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