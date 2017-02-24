Нардеп розповіла про цинічний вчинок Савченко в зоні АТО

Під час візиту в зону АТО нардеп Надія Савченко підбурювала українських військових полишити свої позиції і закликали їх "йти на Київ".

Про це з трибуни Верховної Ради заявила народний депутат від БПП Тетяна Ричкова.

Хочу розповісти про незаконні дії народного депутата Надії Савченко. Вона була на позиціях українських військових і підбурювала військовослужбовців залишити свої позиції і прийти до Києва, щоб зробити державний переворот,

– заявила депутат.

Депутат відзначила, що Савченко була в районі Донецького аеропорту, де зустрілася з військовослужбовцями 80 окремо повітряної десантної бригади та 79 ОВДБ.

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Мої слова можуть підтвердити бійці цих повітрянодесантних бригад. Єдине, про що вони шкодують, що не могли зробити відеозапис, як доказ,

– додала Ричкова

За її словами, такі дії і заклики на передових позиціях українських військ в АТО, "які в найтяжких умовах протистоять такому ворогові, як РФ", є неприпустимими.