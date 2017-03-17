Населення України невпинно скорочується

Станом на 1 лютого 2017 року кількість населення в Україні складала 42 мільйони 558,3 тисяч осіб, що на понад 25 тисяч менше, аніж минулого місяця.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України (Держстат), передає агенція "РБК-Україна".

Зауважимо, що 1 січня поточного року в Україні проживали 42 мільйони 584,5 тисяч осіб. Відтак, за місяць чисельність населення країни скоротилася на 26,2 тисячі осіб (або 0,06%).

Крім того, станом на 1 лютого 2016 року чисельність наявного населення України становила 42 мільйони 738,1 тисяч осіб. Таким чином, за рік українців стало менше на 134,2 тисяч (або 0,4%).

У той же час чисельність постійного населення України на 1 лютого 2017 року склала 42 мільйони 388,7 тисяч осіб.

Додамо, що природне скорочення населення України в січні 2017 року склало 27 тисяч 637 осіб.

Крім того, протягом вказаного періоду в Україні народилися 30 тисяч 514 дітей.

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Додамо, що за чотири останні роки Україна втратила майже три мільйони громадян.