Насіров – це диспетчер корупційних митних та податкових потоків, – Марушевська

В прямому ефірі 24 Каналу колишня очільниця Одеської митниці Юлія Марушевська розповіла про тиск на її команду та прокоментувала затримання голови ДФС Романа Насірова.

Політична гра

Це виглядає як протистояння кланів – олігархічних, провладних і їх маріонеток. Очевидно, що Насіров не є самостійною фігурою. Він диспетчер корупційних митних та податкових потоків. І перенаправляє він їх у різні кишені, серед них і політичні так само.

– Хто кому зараз щось доводить – незрозуміло. Дуже хотілося б, щоб Насіров поніс відповідальність за всі ті схеми, які він модерував у митній і податковій службі.

Обшук в квартирі Марушевської

Справді в моїй квартирі проводили обшук. І не тільки в моїй. Майже 60 людей, які були пов'язані з Одеською митницею, зазнали обшуків. Щодо них були ухвали суду. Чи пов'язано це з тим, що зараз відбувається з паном Насіровим? Мені здається, що це скоріше політична гра, коли роблять спроби довести, наче всі однакові. Тобто, коли немає різниці, чи то Насірові, чи Марушевські, чи хтось ще. Всі вони, мовляв, крадуть.

– В тій ухвалі, яка давала підстави для обшуків в моїй квартирі та квартирах інших людей з моєї команди, йдеться про завдання збитків державі в розмірі 6 мільйонів 900 тисяч гривень. І ці збитки ми завдали, виконуючи доручення. Вся іронія в тому, що власне доручення передбачали оформлення товарів за першим методом. Що є цілком нормальною економічною практикою в розвинених країнах. І основний закид, якій ми отримали, – це те, що ми не піднімали митну вартість бізнесменам. Незважаючи на те, що ці доручення були визнані українським судом законними. Незважаючи на те, що завдяки цим дорученням нам вдалося обмежити корупцію на Одеській митниці. Нам вдалося забрати право в рядового митника вирішувати, скільки і хто має платити.

На основі таких сфабрикованих звинувачень нам закидають те, що через нас в український бюджет не надійшло майже сім мільйонів гривень. І в той же час відбувається справа про Насірова. Мені здається, що політично це має виглядати так – і Насіров поганий, і ті погані. Для чого? Для того, щоб знищити будь-яку мотивацію нових людей іти у систему і ламати її, змінювати її. Потрібно досягнення тих, кому вдалось щось зробити, знівелювати.

Після обшуків

– В багатьох людей із моєї команди забрали особисті речі – комп'ютери, флешки. Щодо мене – то поки нічого не продовжується. Але я знаю, що це лише перші кроки. І це не єдина ухвала суду щодо Одеської митниці, яка буде.

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Нагадаємо, вдень 3 березня СБУ прийшла з обшуком в квартиру екс-глави Одеської митниці Юлії Марушевської в той час, коли вона сама перебувала із закордонним відрядженням у Гватемалі.