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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Насірову обрали запобіжний захід

03:22, сьогодні 657
Роман Насіров
Роман Насіров / 24 Канал

Суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник зачитав рішення щодо справи відстороненого очільника ДФС Романа Насірова.

Так опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів до 30 квітня 2017 року.

За рішенням суду, термін тримання під вартою чиновника розпочався ще 2 березня.

Крім того, Насіров може внести заставу у розмірі 100 мільйонів гривень (62 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб). За словами, судді Олександра Бобровника, таким чином суд частково задовольнив клопотання прокуратури, яка просила призначити заставу в розмірі 2 мільярди гривень.

Зауважимо, що заставу варто внести протягом дії ухвали.

Однак, в разі її внесення, суд зобов'язав відстороненого очільника ДФС носити електронний пристрій контролю, здати паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон до Міграційної служби, а також утриматися від спілкування з іншими фігурантами кримінального провадження.

Крім того, Насірову буде заборонено залишати межі Києва та за першого виклику він зобов'язаний буде з'явитися до суду, на допит до прокуратури чи детективів НАБУ

Цю ухвалу суду сторона захисту може оскаржити в Апеляційному суді міста Києва упродовж 5 днів.

До слова, головуючий суддя зачитав ухвалу після третьої ночі, після 17 годин розгляду справи.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.

3 березня Кабмін відсторонив Насірова від виконання обов’язків голови ДФС.

4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.

Вже 5 березня адвокати Насірова заявили клопотання щодо відводу судді, яке 6 березня суд так і не задовольнив.

За словами, очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, у справі Романа Насірова "все ще попереду".

Теги: Роман Насіров Затримання Насірова Україна Політика Судді гроші
Джерело: 24 Канал
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