Наскільки затребувані українські робітники в Польщі: цікава статистика

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У Польщі все більше потребують українських працівників. У першому півріччі роботодавці країни оформили майже 950 тисяч заявок на працевлаштування іноземців.
Понад 90% запитів стосуються саме українців, пише польське видання Rzeczpospolita.
За інформацією видання, найбільше вакансій для українців – у промисловості та на будівництві.
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На тлі ажіотажного попиту на робочу силу суттєво зростає і оплата праці українців.
Зазначимо, що за даними польських журналістів, нині у транспортній галузі та на складах Польщі працює 326 тисяч українців, у торгівлі – 200 тисяч, туристичну галузь обслуговує 116 тисяч українців, а 15 тисяч наших співвітчизників влаштувалися у науковій і технічній галузях.