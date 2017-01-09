Настоящее время. Конфлікт між Білоруссю та Росією. Марш у 3,5 тисячі кілометрів
Настоящее время 21:56, сьогодні 764 Читать новость на русском
У випуску програми Настоящее время, – Чому Білорусь і Росія не можуть домовитися про ціну на газ і постачання нафти. Від Берліна до Алеппо: 3500 км пішки по шляху біженців з Сирії.
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Джерело: 24 Канал
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