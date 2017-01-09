Настоящее время. Конфлікт між Білоруссю та Росією. Марш у 3,5 тисячі кілометрів

У випуску програми Настоящее время, – Чому Білорусь і Росія не можуть домовитися про ціну на газ і постачання нафти. Від Берліна до Алеппо: 3500 км пішки по шляху біженців з Сирії.

Також у випуску: В Ізраїлі поховали жертв нападу в Єрусалимі. Жителі Московської області протестують проти укрупнення муніципалітетів. У Петербурзі судять лектора йоги. В Грузії влада не може впоратися від падіння курсу нацвалюти. Новий рекорд на "Золотому глобусі".

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter