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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Настоящее время. Конфлікт між Білоруссю та Росією. Марш у 3,5 тисячі кілометрів

Настоящее время 21:56, сьогодні 764 Читать новость на русском
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У випуску програми Настоящее время, – Чому Білорусь і Росія не можуть домовитися про ціну на газ і постачання нафти. Від Берліна до Алеппо: 3500 км пішки по шляху біженців з Сирії.

Також у випуску:

В Ізраїлі поховали жертв нападу в Єрусалимі.

Жителі Московської області протестують проти укрупнення муніципалітетів.

У Петербурзі судять лектора йоги.

В Грузії влада не може впоратися від падіння курсу нацвалюти.

Новий рекорд на "Золотому глобусі".

Теги: Кіно Новини Росії Настоящее время Грузія
Джерело: 24 Канал
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