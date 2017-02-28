Настоящее время. Навіщо Аваков хоче розігнати учасників блокади на Донбасі. Візити Савченко

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – сьогодні, 28 лютого, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков попросив дозволу у Антитерористичного центру розігнати учасників блокади торгівлі з ОРДЛО. СБУ чекає Надію Савченко на допит.

Також у випуску:

В московській квартирі відомої правозахисниці Зої Свєтової пройшли обшуки.

Навіщо Верховний суд Росії скерував на перегляд справу виховательки, засудженої за репост відео із знущаннями над дитиною.

ЗМІ Південної Кореї шириться інформація, що підозрювані в отруєнні Кім Чен Нама втекли з Малазії через Росію.

Чому в Естонії більше 30 тисяч молодих людей нігде не працюють та не навчаються.

Володимир Путін в рамках турне по східній Азії здійснив візит до Таджикістану.

В Челябінську колишній віце-губернатор та відомий в регіоні адвокат через суд забирають землю у місцевих мешканців.

На Харківщині сільський вчитель в незвичний спосіб вирішив підвищити інтерес учнів до української літератури.

Американська компанія Space X планує відправити на Місяць двох туристів.