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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Настоящее время. Навіщо Аваков хоче розігнати учасників блокади на Донбасі. Візити Савченко

Настоящее время 22:47, сьогодні 316 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Настоящее время" – сьогодні, 28 лютого, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков попросив дозволу у Антитерористичного центру розігнати учасників блокади торгівлі з ОРДЛО. СБУ чекає Надію Савченко на допит.

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Теги: Новини Росії Україна Блокада Надія Савченко Володимир Путін Настоящее время Арсен Аваков СБУ Південна Корея
Джерело: 24 Канал
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