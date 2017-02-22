Науковець розповів про сенсаційне відкриття від NASA

Сьогоднішня прес-конференція NASA буде присвячена виявленню семи землеподібних екзопланет, що обертаються навколо ультрахолодного карлика TRAPPIST-1.

Про це в блозі NASA Watch написав астробіолог, колишній співробітник агентства Кіт Ковінг, повідомляє Naked Science.

За словами Ковінга, до висновку про тему прес-конференції він дійшов на підставі відкритих джерел. Так, вчений порівняв склад учасників заходу з їх останніми науковими публікаціями.

Зокрема, він вказав, що серед спікерів заявлений астроном Майкл Гіллон, який спільно з іншими дослідниками в 2016 році займався спостереженням екзопланет в системі TRAPPIST-1, в тому числі TRAPPIST-1c. Звіти цих спостережень опубліковані на сайті Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, заснованого NASA.

Астробіолог зазначає, що, ймовірно, мовитиметься про 7 екзопланет, що обертаються навколо червоного карлика TRAPPIST-1 (2MASS J23062928-0502285), який розташований на відстані 39,5 світлових років від Землі. У минулому році команда під керівництвом Гіллона виявила 3 з цих космічних об'єктів, підтвердження про реєстрацію ще 4 екзопланет і стане темою нової зустрічі.

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Передбачається, що крім розмірів (від 79 до 113% від земного) із Землею виявлені екзопланети, щонайменше шість з них, ріднить склад: вони складаються з кам'яних мінералів і при температурі поверхні від 0 до 100 градусів Цельсія можуть містити рідку воду. Маса екзопланет становить 41-134% від маси Землі, сидеричний період – 1,51-20 днів. Проте, Ковінг наголошує, що фахівці NASA не знайшли на відкритих небесних тілах ознак життя.