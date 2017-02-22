20:16
22 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Панегірик Чуркіну. Визвіритися на Собчак
Вєсті Кремля
21:27, 21 лютого
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, сьогодні
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 19:00: Мирний Марш Гідності. Гроші Януковича в банку Порошенка
Випуск новин
20:02, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Науковець розповів про сенсаційне відкриття від NASA

19:54, сьогодні 1134 Читать новость на русском
Стало відомо, про що буде прес-конференція NASA
Стало відомо, про що буде прес-конференція NASA / Getty Images

Сьогоднішня прес-конференція NASA буде присвячена виявленню семи землеподібних екзопланет, що обертаються навколо ультрахолодного карлика TRAPPIST-1.

Про це в блозі NASA Watch написав астробіолог, колишній співробітник агентства Кіт Ковінг, повідомляє Naked Science.

За словами Ковінга, до висновку про тему прес-конференції він дійшов на підставі відкритих джерел. Так, вчений порівняв склад учасників заходу з їх останніми науковими публікаціями.

Зокрема, він вказав, що серед спікерів заявлений астроном Майкл Гіллон, який спільно з іншими дослідниками в 2016 році займався спостереженням екзопланет в системі TRAPPIST-1, в тому числі TRAPPIST-1c. Звіти цих спостережень опубліковані на сайті Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, заснованого NASA.

Астробіолог зазначає, що, ймовірно, мовитиметься про 7 екзопланет, що обертаються навколо червоного карлика TRAPPIST-1 (2MASS J23062928-0502285), який розташований на відстані 39,5 світлових років від Землі. У минулому році команда під керівництвом Гіллона виявила 3 з цих космічних об'єктів, підтвердження про реєстрацію ще 4 екзопланет і стане темою нової зустрічі.

Читайте також: "Россия24" надивились – в соцмережах гадають про термінову перс-конференцію NASA

Передбачається, що крім розмірів (від 79 до 113% від земного) із Землею виявлені екзопланети, щонайменше шість з них, ріднить склад: вони складаються з кам'яних мінералів і при температурі поверхні від 0 до 100 градусів Цельсія можуть містити рідку воду. Маса екзопланет становить 41-134% від маси Землі, сидеричний період – 1,51-20 днів. Проте, Ковінг наголошує, що фахівці NASA не знайшли на відкритих небесних тілах ознак життя.

Теги: NASA наука США Космос
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї
сьогодні, 20:01 Куди варто поїхати цієї весни: ТОП-3 бюджетні ідеї
Настя Сукач 24
Якщо Фірташа вишлють у США, то він розділить долю Лазаренка
сьогодні, 17:23 Якщо Фірташа вишлють у США, то він розділить долю Лазаренка
Николай Воробьев 524
Фірташ – валіза без ручки, або По кому вдарить
сьогодні, 15:00 Фірташ – валіза без ручки, або По кому вдарить "справа олігарха"
Борис Немировський 1424
Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
сьогодні, 00:14 Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
1704
Коротко про головне: Марш Гідності у Києві
сьогодні, 14:38 Коротко про головне: Марш Гідності у Києві
3188
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Стало відомо, в яких російських містах вербують бойовиків на окупований Донбас
 8 січня , 15:50
У Кабміні назвали єдину альтернативу вугіллю з Донбасу
 14 лютого , 09:11
Блогер на сцені Євробачення посперечався з Притулою
 11 лютого , 21:06
Серйозне скупчення російської техніки зафіксували на Донеччині: з’явилося відео
17 жовтня 2016 , 13:29 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук