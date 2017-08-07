Навальний оцінив свої шанси бути вбитим

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який неодноразово заявляв про свій намір замінити на президентському посту Володимира Путіна, оцінив свої шанси бути вбитим у 50 відсотків.

Про це Олексій Навальний заявив у інтерв’ю для СВS.

Опозиціонер пояснив, що рішення про його затримання до в’язниці приймає особисто Володимир Путін. Він також додав, що "ніхто не розуміє, що у нього (в Путіна) в голові".

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Фрагменти інтерв’ю з’явилися в мережі 5 серпня. Повна версія вийде 7 серпня на телеканалі СВS.

Нагадаємо, Олексій Навальний – найвідоміший критик російської владної верхівки та Володимира Путіна зокрема. Його фільм "Он вам не Димон", присвячений корупційній діяльності Дмитра Медведєва, спричинив масові протести в Росії.