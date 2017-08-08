Навальний показав розкішні маєтки близьких друзів Путіна

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Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував зроблені відеозаписи, на яких показані зняті з дрона палаци братів Аркадія та Бориса Ротенбергів. Зазначимо, що брати є близькими друзями президента Росії Володимира Путіна.
Про це свідчить відео на YouTube-каналі Навального.
Згідно з оприлюдненою інформацією, на кадрах знята нерухомість на Рубльовці, а також резиденції в Італії. Цими розкішними маєтками, за даними фонду, володіють Аркадій і Борис Ротенберги, а резиденцією – син Аркадія Ротенберга Ігор.
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Загальна вартість палацового комплексу на Рубльовці, за даними ФБК, сягає 6 мільярдів рублів.
За словами керівника відділу розслідувань фонду Георгія Албурі, об'єкти, зафіксовані на кадрах, є "унікальними навіть для Рубльовки" – це "взагалі найбільші будинки, які ми коли-небудь знімали, площа кожного з них – 10 тисяч квадратних метрів".
Зазначається, що ділянка, яка належить Аркадію, має площу 3 гектари, а ділянка Бориса – 2 гектари з гаком.
Резиденція Ігоря Ротенберга займає 211 гектарів. На території резиденції розташовуються оливкові гаї, виноградники, два тенісних корти і церква.