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Навіщо КНДР терміново скликає своїх послів на засідання

12:02, сьогодні 983 Читать новость на русском
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин / Фото з відкритих джерел

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин скликає дипломатів у Пхеньян.

Термінове засідання може бути пов'язане з підготовкою країни до подальших військових провокацій, або ж ядерних випробувань, передає інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на джерело в уряді.

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Наразі відомо, що з'їдуться дипломати, які представляють Північну Корею в Китаї, ООН та Росії. Проте, скільки ще послів братимуть участь у нараді, поки невідомо.

Усіх їх скликали на тлі міжнародної напруги довкола випробувань ракет, які проводить Пхеньян.

Нагадаємо, директор ЦРУ Майк Помпео, запевнив, що ядерної загрози з боку КНДР поки немає, але терпіння США вже добігає кінця. При цьому деякі експерти кажуть, що ракети з КНДР уже можуть долетіти до США, а компоненти зброї, швидше за все, мають російське походження.

Теги: Новини політики КНДР Кім Чен Ин Ядерна безпека
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