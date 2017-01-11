Найдорожчі приватні літаки: хто літає у повітряних будинках

Літаки, давнє втілення мрії людства про польоти в небі, стали не лише технологічною зручністю для подорожей, а й предметом розкоші, хизування та колекціонування.

Boeing 747-8

Boeing 747-8 належить мільярдерові з Гонконгу Джозефу Лау. Цей літак відомий і під іншою, більш точною назвою "Dreamliner". Повітряне судно має ексклюзивний дизайн, який передбачає найсучасніші технології. Іншими словами, Лау подорожує з розкішшю і комфортом.

У салоні літака склепінчасті стелі, відеодисплеї на стінах і гвинтові сходи. Звичайна модель Boeing 747 передбачає 467 пасажирських місць, в ексклюзивній моделі весь цей простір – до послуг його грошовитого власника. Вартість такого VIP-добра – 153 мільйони доларів.

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Boeing 747-400

Модель літака Boeing 747-400 була виконана на замовлення принца Аль-Валіда бін Талала зі Саудівської Аравії. Після придбання повітряного судна у 2003 році, в салоні були обладнані 2 розкішні спальні, їдальня на 14 персон і навіть трон посеред літака, щоб показати всім, хто тут господар. На борту гостей обслуговують 11 стюардес. Ціна цієї арабської розкоші – 200 мільйонів доларів.

Boeing 747-430 Custom

Найбагатший монарх у світі – султан Брунею з острова Борнео Хассаналу Болкіаху – володіє Boeing 747-430 Custom, який він придбав за 100 мільйонів "вічнозелених". На вишуканий інтер’єр та декор із використанням чистого золота було витрачено ще 130 мільйонів.

І вітальня, і спальня, і ванна кімната у цьому летючому екстравагантному особняку декоровані золотими деталями й кристалами Lalique, а умивальник повністю зроблений з чистого золота. З трьох повітряних суден, якими володіє султан, це найбільше. Вартість його оцінюють у 233 мільйони доларів.

Airbus A340-300 Custom

Літак Airbus A340-300 Custom, "Бурхан", російський мільярдер Алішер Усманов замовив на честь свого батька.

Це найбільший літак у Росії. Модель коштує 238 мільйонів доларів, але після удосконалень і модернізації розкішного інтер’єру і технічних характеристик, вартість її сягає 500 мільйонів доларів. На борту можуть розміститися 375 пасажирів, судно здатне здійматися на висоту 14 500 кілометрів.

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Airbus A380 Custom

Найбільший приватний літак у світі належить уже згаданому арабському принцу Аль-Валіда бін Талалу. На цьому розкішному літаку є все – від гаража на 2 автомобілі, кімнати для яструбів принца і стайні – до безлічі спалень, ванних кімнат з душовими та оздоровчим центром.

Двопалубний літак є сьогодні найбільшим пасажирським судном, попри те, що багато пасажирських місць були демонтовані заради всієї цієї розкоші. Airbus A380 Custom коштує півмільярда доларів.