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Найгарячіші точки Донбасу: зведення Штабу АТО

07:34, сьогодні 139 Читать новость на русском
Терористи Донбасу
Терористи Донбасу / Соцмережі

Упродовж минулої доби обстріли позицій сил АТО з боку терористів не вщухали – російсько-терористичні бандформування 35 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗС України, зокрема й заборонені Мінськими угодами артилерійські системи.

Про це йдеться у традиційному зведенні прес-центру Штабу АТО.

За інформацією українських військових, найгарячіше було на Приморському напрямку, де бойовики 15 разів відкривали вогонь з мінометів, гранатометів та різноманітної стрілецької зброї.

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Внаслідок таких злочинних дій найбільше постраждали Красногорівка, Мар’їнка, Павлополь, Березове та Чемарлик.

Крім того, ворог, окрім 82-міліметрових мінометів, застосовував і БМП поблизу Павлополя та Широкиного.

Щодо Донецького напрямку, то тут бойовики найчастіше застосовували зброю проти українських воїнів, які тримають оборону на підступах до Авдіївки (стрілецька зброя, міномети, гранатомети).

"А північно-східніше по одному порушенню бойовиками умов незастосування зброї зафіксовано в районі Верхньоторецького, Зайцевого та Троїцького. Там бандити застосовували піхотне озброєння", – додали у Штабі.

На Луганському напрямку своєю чергою було зафіксовано 8 фактів використання зброї з боку терористів.

"Зокрема, після 18.00 години та до опівночі бандити обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти сил АТО в районі Кримського, Новозванівки та станції Донець. Біля Кримського також вела вогонь ворожа БМП", – підкреслили українські військові.

Зауважимо, що в результаті бойових дій минулої доби два наші бійці зазнали поранень.

Нагадаємо, напередодні Україна оголосила, що з 1 червня вздовж всієї лінії розмежування сторін у районі проведення АТО на Донбасі буде діяти "режим тиші".

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Зброя Новини Донецька Луганськ Маріуполь
Джерело: 24 Канал
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