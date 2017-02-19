Найкумедніші меми тижня: "Трамп – чмо" у Росії, і "мама – корупція" від Гройсмана

Дональд Трамп "зрадив" росіян заявою про Крим, тож невдовзі в РФ продаватимуть наліпки "Трамп – чмо". Володимир Гройсман привітав Юлію Тимошенко неприємною "валентинкою". Окрім того, в образах валентинок постали українські політики та відомі люди.

Трамп розчарував Росію

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що очікує від Росії повернення Криму Україні і скорочення масштабів насильства на сході країни. Відтак, користувачі соцмереж узялися підколювати росіян щодо "зради товариша" Володимира Путіна.

@belamova ебать перемога!Я у себя в Нурсултанате чувствую этот жар от пуканов кацапских.Ебать на границе прямл светлл стало.Ну и по традиции pic.twitter.com/74qXyUgLVM — Anksoonamoon (@Anooksoonamoon) 14 лютого 2017 р.

Во ЧМО...

Президент Трамп ясно дал понять,что он ожидает от Росии деэскалациии насилия в Украине и возвращения Крымаhttps://t.co/eMs9pCPhnS pic.twitter.com/VXt9tsWwib — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 лютого 2017 р.

А сколько боярышника было выпито за здоровье Трампа россиянами! — РБ головного мозга (@belamova) 14 лютого 2017 р.

Только рожая женщина может приблизительно представить боль, которую испытывает блядопатриот, когда Трамп оказался Обамой — Сталингулаг (@StalinGulag) 14 лютого 2017 р.

Мдя, сегодня Трамп не просто нассал в подъезде.

Он насрал прямо на мавзолей.. — Юго Восток ?? (@Ale4kko) 14 лютого 2017 р.

Человек, который первым начнет делать наклейки "Трамп ЧМО" станет миллионером. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 14 лютого 2017 р.

@belamova Трамп сказал вернуть Крым и пошел обсыкать подъезды! ;))) это ФСЕ... — Майя (@Mayasha_Alex) 14 лютого 2017 р.

Я вот что думаю про наклейки "Трамп чмо". Это должна быть наклейка трансформер. Со съемной частью "не". На всякий случай. — Нюша Елисеева (@Njuschka) 14 лютого 2017 р.

– Пока нет полной ясности. Я бы не спешил. Но если вы уже наклеили "Трамп чмо" на машину, то добавьте в конце вопросительный знак. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 14 лютого 2017 р.

Не все понимают, кстати, что новыми наклейками будут не "Трамп – чмо", а "Крым – чмо". А ведь так и будет — ? (@OraclePigFuntik) 14 лютого 2017 р.

Гройсман обізвав Тимошенко

Не оминули увагою користувачі соціальних мереж і скандальне висловлювання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на адресу нардепа Юлії Тимошенко. Прем’єр назвав останню "матір'ю корупції, економічної слабкості і популізму". У свою чергу Тимошенко подякувала Гройсману за таку "валентинку".

Гройсман поздравил Тимошенко с Днем святого Валентина. pic.twitter.com/lsFcQeNmUX — Серый Кардинал (@slevo4kin) 14 лютого 2017 р.

Політичні валентинки

Цього тижня у світі відзначали День святого Валентина. Українські політики теж люди, і знають, як цей день відзначають наші державні діячі. Першою свою валентинку оприлюднила Юлія Тимошенко. Після нещодавньої плідної зустрічі з Дональдом Трампом питання, кому адресувати листівку не стояло.

Окрім того, "Усе про ЗНО" створило підбірку дотепних валентинок від іменитих літераторів та науковців.

У збірку увійшли кумедно перероблені слова Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Ісаака Ньютона та багатьох інших.