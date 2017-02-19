Найкумедніші меми тижня: "Трамп – чмо" у Росії, і "мама – корупція" від Гройсмана

Дональд Трамп "зрадив" росіян заявою про Крим, тож невдовзі в РФ продаватимуть наліпки "Трамп – чмо". Володимир Гройсман привітав Юлію Тимошенко неприємною "валентинкою". Окрім того, в образах валентинок постали українські політики та відомі люди.
Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що очікує від Росії повернення Криму Україні і скорочення масштабів насильства на сході країни. Відтак, користувачі соцмереж узялися підколювати росіян щодо "зради товариша" Володимира Путіна.
Не оминули увагою користувачі соціальних мереж і скандальне висловлювання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на адресу нардепа Юлії Тимошенко. Прем’єр назвав останню "матір'ю корупції, економічної слабкості і популізму". У свою чергу Тимошенко подякувала Гройсману за таку "валентинку".
Цього тижня у світі відзначали День святого Валентина. Українські політики теж люди, і знають, як цей день відзначають наші державні діячі. Першою свою валентинку оприлюднила Юлія Тимошенко. Після нещодавньої плідної зустрічі з Дональдом Трампом питання, кому адресувати листівку не стояло.
Окрім того, "Усе про ЗНО" створило підбірку дотепних валентинок від іменитих літераторів та науковців.
У збірку увійшли кумедно перероблені слова Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Ісаака Ньютона та багатьох інших.