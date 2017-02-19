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Найкумедніші меми тижня: "Трамп – чмо" у Росії, і "мама – корупція" від Гройсмана

20:01, сьогодні 3795 Читать новость на русском
Соцмережі жартували про образу росіян на Трампа через його заяву про Крим
Соцмережі жартували про образу росіян на Трампа через його заяву про Крим / Фото з соцмереж

Дональд Трамп "зрадив" росіян заявою про Крим, тож невдовзі в РФ продаватимуть наліпки "Трамп – чмо". Володимир Гройсман привітав Юлію Тимошенко неприємною "валентинкою". Окрім того, в образах валентинок постали українські політики та відомі люди.

Трамп розчарував Росію

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що очікує від Росії повернення Криму Україні і скорочення масштабів насильства на сході країни. Відтак, користувачі соцмереж узялися підколювати росіян щодо "зради товариша" Володимира Путіна.

Гройсман обізвав Тимошенко

Не оминули увагою користувачі соціальних мереж і скандальне висловлювання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на адресу нардепа Юлії Тимошенко. Прем’єр назвав останню "матір'ю корупції, економічної слабкості і популізму". У свою чергу Тимошенко подякувала Гройсману за таку "валентинку".

Політичні валентинки

Цього тижня у світі відзначали День святого Валентина. Українські політики теж люди, і знають, як цей день відзначають наші державні діячі. Першою свою валентинку оприлюднила Юлія Тимошенко. Після нещодавньої плідної зустрічі з Дональдом Трампом питання, кому адресувати листівку не стояло.

Окрім того, "Усе про ЗНО" створило підбірку дотепних валентинок від іменитих літераторів та науковців.

У збірку увійшли кумедно перероблені слова Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Ісаака Ньютона та багатьох інших.

Теги: Україна Дональд Трамп Новини Росії Курйози Корупція Меми Володимир Гройсман Юлія Тимошенко Скандал
Джерело: 24 Канал
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