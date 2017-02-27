НБУ заперечує, що Гонтарева йде з посади

Інформація про відставку голови Національного банку України Валерія Гонтаревої не відповідає дійсності.

Про це повідомляє "УНІАН" із посиланням на прес-службу регулятора.

Національний банк традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни в складі правління. Такого повідомлення не було, а, значить, інформація не відповідає дійсності,

– наголошується в коментарі.

За інформацією прес-служби, наразі всі члени правління НБУ працюють за планом, і у них щільний графік роботи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава НБУ Валерія Гонтарева збирається у відставку.