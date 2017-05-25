Не бурштином єдиним: які незаконні заробітки діють на Рівненщині

Недавно з'явився ще один скандальний вид заробітку на Рівненщині, крім видобутку бурштину – це участь в проплачених акціях протесту. Навіть попри те, що вони мають відверто сепаратистський характер та до їх фінансування може бути причетна Росія, бажаючих взяти участь в таких акціях виявляється чимало.

Мітинги на підтримку легалізації видобутку бурштину на Рівненщині – звичне явище. От тільки кожен учасник має можливість там не тільки продемонструвати свою думку, а й заробити 100 гривень за годину.

Організатори акцій протесту діють відкрито, виставляючи оголошення для пошуку людей в соціальних мережах. Там і оприлюднюють обіцяну суму за участь та свої контактні дані.

У розмові з потенційними мітингувальниками оголошують назву акції та точну дату проведення заходу. Замовників мітингу не називають, лиш переконують, що демократія – абстрактне поняття, це коли багаті можуть купити думку бідних.

Здебільшого, учасниками акцій протесту є студенти. Серед людей, які керували натовпом під стінами Рівненської ОДА, був соратник вбитого координатора "Правого сектору" Сашка Білого Ярослав Гранітний. Чоловік запевнив, що всі люди зібрались в межах певних кіл та не були наперед організовані в окрему колону. Всі мітингувальники, за словами Гранітного, прийшли, щоб легалізувати бурштиновидобування. Проте спілкування з журналістами псевдоактивісти уникали, а в приватному листуванні розповідали, як та через кого отримували кошти.

Як працює вербування людей для незаконної роботи та чим це може загрожувати Рівненщині – дивіться у програмі журналістських розслідувань "Слідство. Інфо".