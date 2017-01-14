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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Не мінімалка, а прожитковий мінімум: відправна точка при заповненні е-декларацій змінилась

11:40, сьогодні 3742 Читать новость на русском
Нові правила заповнення е-декларацій
Нові правила заповнення е-декларацій / 24 Канал

При заповненні е-декларацій треба враховувати прожитковий мінімум, а не мінімальну зарплату.

Про це нагадали у прес-службі НАЗК.

В декларації за 2017 рік потрібно буде враховувати суму у 1600 грн. Також, згідно зі змінами у законодавстві, з 1 січня декларанти мають повідомляти про будь-які покупки та доходи, що перевищують 50 прожиткових мінімумів, тобто 80 тисяч гривень.

Проте при заповнені декларацій за минулий рік всі розрахунки проводитимуться, відштовхуючись від розміру мінімальної заробітної плати. А на січень 2016 року вона становила 1378 гривень.

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Теги: Україна Політика е-декларування НАЗК
Джерело: 24 Канал
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