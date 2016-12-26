Нехай емоції вляжуться: у МЗС назвали, коли Гройсман відвідає Ізраїль

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що візит прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в Ізраїль відбудеться у 2017 році.

Про це в ефірі "5 каналу" сказав заявив обраний державний секретар МЗС України, директор департаменту країн Близького Сходу і Африки Андрій Заєць.



"Нехай емоції вляжуться. Цей час дозволить нам забезпечити прогрес в деяких питаннях – і тоді візит прем'єр-міністра України буде ще більш результативним, ніж він був би сьогодні, в день 25-річчя дипломатичних відносин між нашими країнами", – вказав він.

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Нагадаємо, Ізраїль скасував візит в цю країну прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.



Також влада країни тимчасово заборонила в'їзд в Україну своїм міністрам.