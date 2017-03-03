Непритомному Насірову зачитали підозру: опубліковані фото

Голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову вручили підозру.

За словами адвокатів Насирова, співробітники НАБУ вручили підозру голові ДФС, коли він уже був неппритомний. Отже, стверджують, адвокати, вручення підозри є незаконним.

Після цього Насирова вивезли з "Феофанії" на ношах. Співробітник лікарні повідомив, що його перевозять в 3-ій корпус, в реанімацію. За словами лікаря, у Насирова діагностували інфаркт.

Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили про затримання Насирова по "справі Онищенко", проте адвокати стверджують, що затримання все-таки не відбулося через заборону лікарів "Феофанії", де перебуває голова ДФС.