Невелика кишеня, або Що подорожчає у 2017-му?

Новий рік – нові ціни. І, як обіцяє уряд, нові мінімальні зарплати. Чи встигнуть доходи за галопуючими видатками – питання, варте окремого дослідження.

За купівельною спроможністю населення Україна є найбіднішою державою в Європі. Тому на сплеск покупок, зумовлений збільшенням мінімальних зарплат та дуже незначною надбавкою до мінімальних пенсій, можна не розраховувати. Купівельного екстазу не буде – він існує лише в уяві прем’єр-міністра Гройсмана, який сподівається за рахунок більшого об’єму проданих товарів наповнити бюджет. Річ у тім, що загального здорожчання товарів не уникнути – інфляція вже на порозі, і, прикидаючись веселим Сантою, стукає в наші двері. От тільки в мішку у цього "Санти" не надто приємні сюрпризи. Зокрема, й ті, про які йтиметься нижче.



Ось так виросте купівельна спроможність українців – показує, мабуть, прем’єр Гройсман. Голова уряду не бере до уваги інфляцію, котра супроводжуватиме підвищення зарплат

Долар

Із курсом долара пов’язані дві новини. Добра й погана. Остання в тому, що під кінець 2017 року американська валюта, цілком вірогідно, доповзе до позначки 30 гривень за долар. Але добра новина в тому, що цю позначку долар не перетне – вимогою Міжнародного валютного фонду, на чий транш розраховує Україна, є утримання національної валюти стабільною. Так, принаймні, стверджує аналітик Агропромбанку Ігор Львов, якого цитує видання Finance.ua.

Офіційно можемо почати рік з курсу 26,5 грн за долар і закінчити на 28 грн за долар. Але на чорному ринку, швидше за все, долар буде коштувати 29,5 грн,

– говорить Львов.

Експерти стверджують, що на здешевлення гривні впливатиме потреба держави обслуговувати зовнішній борг та закупівля імпортного газу. Нагадаємо, що в проекті держбюджету на 2017 рік курс долара закладено на рівні 27,2 грн.



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Бензин

На ціноутворення в царині палива впливають три чинники: курс долара, підвищення/зниження ставки акцизу та світові ціни на нафту. З курсом долару все зрозуміло – він тягне за собою решту показників. Як кажуть експерти ринку, кожні 10 копійок, на які "підстрибує" долар, автоматично додаються до ціни за літр бензину. З акцизами (непрямими податками, котрі закладаються в ціну товару) теж все ясно. Чим більше акциз – тим вища ціна.

Ухвалюючи державний бюджет на 2017 рік, народні депутати внесли ряд правок до Податкового кодексу. Зокрема, збільшили базові ставки акцизів на бензини, дизельне паливо і скраплений газ. Але на ціну палива для українців це майже не вплине. Адже паралельно з підвищенням базової ставки Верховна Рада скасувала роздрібний акциз з АЗС.

Сумарне податкове навантаження не змінилося, бо з двох акцизів зробили один. А на скраплений газ сумарний акциз навіть став менше, ніж раніше,

– говорить директор консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн в коментарі бізнес-порталу Delo.ua. Тому учасники ринку не очікують значних змін у вартості палива через акциз, резюмує він.

Проте залишаються іще світові ціни на нафту. Як справи із ними? Якщо коротко, до складно. Недавні збори ОПЕК (країн – виробників нафти) мали наслідком домовленість про зниження вироблення нафти, на що відразу ж зреагували спекулянти. Якщо нафти буде менше, то вона, відповідно, стане дорожчою. (На це дуже розраховує Росія, однак мова зараз не про неї). Очікується, що у 2017-му середня ціна виросте на 10 доларів за барель – з 45 до 55 доларів.

Ціна, таким чином, поповзе вгору. А, будучи помноженою на хирлявість національної валюти, додасть до вартості літра бензину "зайві" 2-3 гривні.

Алкоголь і тютюн

До речі, про акцизи. Вони зросли не лише на бензин, а й на інші групи товарів. Це торкнулося й "міцного" алкоголю, акциз на який збільшився на 20%, й вин та слабоалкогольних напоїв (+12%). Акциз на пиво виріс на 2,78 грн. за 1 літр.

В результаті ціни на горілку з усіма сплаченими податками, за прогнозами директора ТОВ "ЛВН Лімітед" (ТМ Nemiroff) Юрія Сорочинського, виростуть на 10-15 грн за 0,5 л. Ігристі та кріплені вина, за словами директора асоціації "Виноградарі та винороби України" Сергія Михайлечка, подорожчають на 30% (з обома експертами спілкувалося видання "Апостроф. Економіка").

Ухвалення нових акцизів "призведе лише до одного – підвищиться податковий тиск на легальних виробників. Щоб якось утримати ціни від істотного зльоту і не відштовхнути покупця, виробникам доведеться віддавати частину свого прибутку державі. На даний момент більшість виробників періодично продають свою продукцію з нульовою маржою, щоб ціни на їхню продукцію залишалися незмінними. Але нові умови качнуть чашу терезів на бік неминучого подорожчання продукції", – коментує стан речей Сорочинський.

Що ж стосується курців, то для них новини також кепські. Акциз на тютюнові вироби підвищиться з нового року на 40%. За тисячу цигарок з фільтром і без виробники заплатять 445,56 грн замість нинішніх 318,26 грн. У роздрібній торгівлі сигарети в середній ціновій ніші (18-22 грн) подорожчають на 4-6 грн – до 23,4-28,6 грн за пачку.

Продукти

Але затягувати паски доведеться не лише адептам шкідливих звичок. За даними аналітиків, "передноворічні ціни" вже зараз зірвалися з ланцюга, не чекаючи ані підвищення зарплат, ані рішень Верховної Ради. Збільшення вартості продуктів харчування спостерігається з початку грудня, говорить генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, з яким спілкувався 5 канал.

"Новий рік для більшості українців є одним з найбільших свят, тому ми спостерігаємо підвищення цін. З іншого боку, цього року у нас відчувається велика конкуренція на ринку торгівлі. І торгові мережі, конкуруючи між собою, уже відкрили акції на 20-40% знижки на передноворічні продукти харчування, які ми традиційно кладемо на новорічний стіл", – каже Дорошенко.

І додає:

Ключові фактори, які впливають на ціну: перше – це світова ціна на продукти харчування, друге – це курс долара, третє – це інфляція у 2017-му, яку закладає Кабінет міністрів бюджетом 2017 року. Якщо інфляція у 2017 році буде 10-12%, ми побачимо, що продукти харчування подорожчають на 12%, а максимум – на 15%,

– говорить він.



В 1995 році інфляція сягнула 200%. Чи буде побито цей рекорд?

Нехарчові товари

Ми не дарма почали наш огляд з бензину, адже частка палива в собівартості товарів і послуг становить від 15% до 30%. Вона менша в ціні промтоварів, оскільки ті перевозяться великими партіями і, як правило, на далекі відстані, і більша – у вартості продуктів, що доставляються в магазини невеликими "траншами" щодня.

Таким чином, здорожчання бензину автоматично потягне за собою збільшення ціни на будь-які інші категорії товару. І це, до речі, стосується не тільки бензину, а й підняття мінімальних зарплат, якими нас "побалував" уряд. Бо зарплати також закладаються у ціну готової продукції.

Частка зарплати в собівартості товару становить 20-25%, але треба розуміти, на скільки вона в середньому по галузі відрізняється від мінімальної. Якщо середня зарплата вище 3200 грн., її вплив на ціну товару буде невеликим, тому що заробітки вище мінімальних навряд чи піднімуться,

– говорить президент Украналітцентра Олександр Охрименко, з яким поспілкувалися журналісти ICTV.

Словом, за найскромнішими підрахунками, промислові товари здорожчають мінімум на 5%. Максимум же становить 20% – це вже з поправкою на нові мінімальні зарплати, якщо йдеться про продукцію вітчизняних виробників. Якщо ж говорити про імпорт, то ціни на нього ростимуть пропорційно стрибкам долару.

Перевезення

В соцмережах невесело жартують про те, що у світлі останніх подій найвигіднішим капіталовкладенням 2017 року буде закордонний паспорт та квиток в один бік. Проте тих, хто залишається в країні і навіть планує мандрувати нею, мають зацікавити розцінки на пасажирські перевезення.

При цьому такі "дрібниці", як ціни на міські маршрутки (які вже зросли) ми навіть не братимемо до уваги. Не торкатимемося й автобусних маршрутів, вартість яких впирається у той таки бензин. Почнемо відразу з головного – з Укрзалізниці. Бо вона "радує" так, як ніхто інший.

Компанія планує наступного року підвищити тарифи на вантажоперевезення на 25%, а пасажироперевезення – на 35%, передає агентство УНІАН, котре поспілкувалося з директором департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України Олександром Федоренком.

За словами Федоренка, ця індексація залізничних тарифів закладена в проект фінансового плану "Укрзалізниці" на 2017 рік, який вже схвалено в Мінінфраструктури і який найближчим часом буде відправлено на зовнішнє погодження до Мінфіну та Мінекономрозвитку. Директор залізничного департаменту зазначив, що необхідність перегляду тарифів виникла у зв'язку із зростанням цін на продукцію, що закуповується для потреб залізничної галузі, зокрема, на дизельне паливо і електроенергію.

І хоч ми прекрасно розуміємо проблеми Укрзалізниці, де зношеність рухомого складу становить 90%, пересічному пасажиру від цього, погодьмося, легше не стає.

Тарифи ЖКГ

Насамкінець згадаємо й про нашу "любу" "комуналку". Тут зростання тарифів впирається у те, як буде варіювати ціна газу. Згідно із прогнозом, середня вартість газу на світових ринках в 2017 році складе більше 210 доларів за тисячу кубів, а в 2018-му – перевалить за 220.

Безумовно, це позначиться на вартості газу для споживачів, тим більше, що наші зарубіжні кредитори, і в першу чергу МВФ, вимагають поступового приведення цін до рівня економічно обґрунтованих.

Отже, якщо ціна імпортного газу зростатиме, а гривня девальвуватиме, наступний стрибок цін на послуги ЖКГ є неминучим. Підвищення вартості газу зумовить здорожчання опалення та гарячої води відразу на 55-60%. Тому ті "вбивчі" платіжки, які українці отримали цьогоріч, іще далеко не кінець історії.

Що стосується електроенергії, то графік підвищення вартості кіловат-години складено до березня 2017 року і представлено НКРЕ. Якщо з 1 вересня 2016 року мінімальна ціна кіловат-години становила 71 коп. (при споживанні до 100 кВт-год/міс.), а максимальна – 1,64 грн (при споживанні понад 600 кВт-год/міс.), то з 1 березня 2017 року вартість електроенергії виросте до 90 коп. і 1,68 грн відповідно.

Одним словом, нам не вдалося відшукати ту царину, де ціни на товари чи послуги залишалися б сталими або навіть знижувалися. За всіма прогнозами, 2017 рік не відрізнятиметься від "попередників" – він посадить наші гаманці на жорстку гривневу та/або доларову дієту.



Соціум довго вимагав від топових чиновників відкрити їхні статки. Коли ж е-декларації були оприлюднені, багато хто вжахнувся розриву між непристойно багатими та неймовірно бідними

Забезпечено житимуть тільки власники е-декларацій, яких так захланно обговорював соціум. Бо коли в трилітрових банках зарита пара-трійка мільйонів, можна не боятися навіть інфляції, яку принесе на своїх крилах Вогняний Півень. Проте решту населення він таки істотно дзьобне по тім'ячку.

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