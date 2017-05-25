Невідомі захопили кабінет голови Держгеонадр: під будівлею намети і смітники

Вранці четверга група невідомих заблокувала будівлю Державної служби геології та надр України.

Як повідомляє кореспондент 24 Каналу, особи, багато з яких у військовій формі, називають себе громадською організацією "Геологія України".

Біля будівлі Держгеонадр на вулиці Ежена Потьє у Києві вони завбачливо встановили кілька наметів і контейнер для сміття.

У Facebook Держгеонадр з'явилось повідомлення про те, що невідомі захопили кабінет голови сулжби.

Працівники Служби у паніці, наразі їх не допускають до робочих місць. До Держгеонадр також приїхали народні депутати. Відомство оточене громадськими активістами та правоохоронцями,

– йдеться у повідомленні.

У Держгеонадр кажуть, що невідомі намагались отримати доступ до документів, печаток та сейфу. На місці вже працює поліція.

У службі таку "активність" пов'язують з конкурсом на посаду голови Держгеонадр, який напередодні закінчився безрезультатно.

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