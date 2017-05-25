Невідомі захопили кабінет голови Держгеонадр: під будівлею намети і смітники

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Вранці четверга група невідомих заблокувала будівлю Державної служби геології та надр України.
Як повідомляє кореспондент 24 Каналу, особи, багато з яких у військовій формі, називають себе громадською організацією "Геологія України".
Біля будівлі Держгеонадр на вулиці Ежена Потьє у Києві вони завбачливо встановили кілька наметів і контейнер для сміття.
У Facebook Держгеонадр з'явилось повідомлення про те, що невідомі захопили кабінет голови сулжби.
Працівники Служби у паніці, наразі їх не допускають до робочих місць. До Держгеонадр також приїхали народні депутати. Відомство оточене громадськими активістами та правоохоронцями,
– йдеться у повідомленні.
У Держгеонадр кажуть, що невідомі намагались отримати доступ до документів, печаток та сейфу. На місці вже працює поліція.
У службі таку "активність" пов'язують з конкурсом на посаду голови Держгеонадр, який напередодні закінчився безрезультатно.
Дивіться також: У Києві зухвало напали на банк: опублікували фото