  • укр
  • рус
11:59
27 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін помилував свого друга. Як поглумилися над катастрофою поблизу Сочі
Вєсті Кремля
22:26, 26 грудня
Вєсті.UA. Карма Януковича і його розкішна дача. Мажорний корпоратив податківців
Вєсті.UA
19:51, 26 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 11:00: Запеклі бої біля Дамаска. Український омбудсмен в Криму
Випуск новин
11:46, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Німеччина виділить кошти на порятунок Алеппо

11:08, сьогодні 160 Читать новость на русском
Зруйноване Алеппо
Зруйноване Алеппо / Getty Images

Німеччина виділить Алеппо 15 мільйонів євро допомоги. На ці кошти протягом двох з половиною років у сирійському місті працюватимуть лікарі, санітари і психологи.

Про це повідомив міністр економічного розвитку країни Герд Мюллер.

Чиновник також закликав ООН надати гуманітарну допомогу охопленій війною Сирії. Адже там бракує харчів, медикаментів і лікарів.

Читайте також: Росія – це країна-катастрофа, – журналіст

Нагадаємо, в середині грудня Алеппо перейшло під контроль урядових сил. Внаслідок тривалих бомбардувань російської авіації, яка воює на боці Башара Асада, місто зазнало сильних руйнувань. Самі ж російські військові не гребують грабувати місцеве населення.

Слід зазначити, що пасажири російського Ту-154, який розбився над Чорним морем, мали виступити саме в Алеппо.

Теги: Політика Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Перемога-2016: неймовірний успіх українців на Паралімпіаді в Ріо
сьогодні, 09:01 Перемога-2016: неймовірний успіх українців на Паралімпіаді в Ріо
Наталя Сколоздра 1 296
Апокалипсис-2017: нас ждет что-то страшное, но безумно интересное
сьогодні, 08:33 Апокалипсис-2017: нас ждет что-то страшное, но безумно интересное
Дмитро Бєлобров 3208
Боксерська перемога 2016: як Василь Ломаченко став унікальним чемпіоном-рекордсменом
26 грудня, 23:39 Боксерська перемога 2016: як Василь Ломаченко став унікальним чемпіоном-рекордсменом
Ігор Саджениця 3618
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
До і після Євромайдану: у мережі показали, як змінювався топ найбагатших українців
 17 жовтня , 19:55 1
Від Євромайдану до євророзчарування: чому українців охопив скепсис стосовно Європи?
 28 вересня , 20:01 2
Сьогодні "русский мир" ховає фінгали, які йому набили на Донбасі, – журналіст
 18 жовтня , 00:54
Бойовики "ЛНР" катували людей, а тіла спалювали у вогнищі з шин, – журналіст
 1 жовтня , 17:31 3
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук