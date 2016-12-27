Німеччина виділить кошти на порятунок Алеппо

Німеччина виділить Алеппо 15 мільйонів євро допомоги. На ці кошти протягом двох з половиною років у сирійському місті працюватимуть лікарі, санітари і психологи.
Про це повідомив міністр економічного розвитку країни Герд Мюллер.
Чиновник також закликав ООН надати гуманітарну допомогу охопленій війною Сирії. Адже там бракує харчів, медикаментів і лікарів.
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Нагадаємо, в середині грудня Алеппо перейшло під контроль урядових сил. Внаслідок тривалих бомбардувань російської авіації, яка воює на боці Башара Асада, місто зазнало сильних руйнувань. Самі ж російські військові не гребують грабувати місцеве населення.
Слід зазначити, що пасажири російського Ту-154, який розбився над Чорним морем, мали виступити саме в Алеппо.
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