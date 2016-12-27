Німеччина виділить кошти на порятунок Алеппо

Німеччина виділить Алеппо 15 мільйонів євро допомоги. На ці кошти протягом двох з половиною років у сирійському місті працюватимуть лікарі, санітари і психологи.

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