Німці не підтримають союзників по НАТО у разі нападу Росії: результати соцопитування

Більше половини жителів ФРН відмовилися надавати військову допомогу східним натівським союзникам у разі нападу Росії.

Про це із посиланням на результати опитування, проведеного Pew Research Center напередодні саміту НАТО, повідомляє Die Welt.

Як зазначається, 53% респондентів у Німеччині висловилися проти військової підтримки Естонії, Польщі або Латвії у разі можливого нападу Росії. Таким чином лише четверо з десяти німців готові захищати союзників по НАТО у разі російського вторгнення.

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Лише в Німеччині реалізація 5-ї статті, що передбачає військову підтримку члену Альянсу, який зазнав військової агресії, викликала таку негативну реакцію, йдеться у статті. У таких країнах, як Нідерланди, Польща, Франція, Британія та Іспанія цей показник склав 23%, 26%, 43%, 46% відповідно. В Канаді та США – по 31%.

Натомість уряд ФРН дотримується іншої позиції. Берлін готовий грати провідну роль у захисті членів Альянсу в разі нападу. Бундесвер регулярно бере на себе керівництво силами швидкого реагування НАТО,

– пише автор матеріалу.

Загалом, у минулому році підтримка західного альянсу серед жителів Німеччини зросла: 67% німців ставляться до нього позитивно. У Польщі та Нідерландах альянс підтримують 79% населення, в США – 62%. Найменший показник продемонструвала Іспанія – 45%, резюмує автор Die Welt.

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