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Нищівні повені на Шрі-Ланці вбили більше сотні людей: з’явилися фото

09:37, сьогодні 193 Читать новость на русском

Шрі-Ланка зазнала потужних та нищівних повеней і зсувів. Внаслідок надзвичайної ситуації загинули щонайменше 164 людини, ще 104 особи вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що після проливних дощів 27 травня близько півмільйона людей змушені були покинути свої домівки.

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У рятувальній операції задіяна армія, а до Коломбо вже прибув військовий корабель Індії з гуманітарною допомогою.

Зливи, що пройшли, на Шрі-Ланці, були найсильніші за останні 14 років. Згідно з прогнозами метеорологів, найближчим часом вони не припиняться.

Теги: Жертви Фотоновини Надзвичайні ситуації
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