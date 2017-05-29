Нищівні повені на Шрі-Ланці вбили більше сотні людей: з’явилися фото

Шрі-Ланка зазнала потужних та нищівних повеней і зсувів. Внаслідок надзвичайної ситуації загинули щонайменше 164 людини, ще 104 особи вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що після проливних дощів 27 травня близько півмільйона людей змушені були покинути свої домівки.

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У рятувальній операції задіяна армія, а до Коломбо вже прибув військовий корабель Індії з гуманітарною допомогою.

Зливи, що пройшли, на Шрі-Ланці, були найсильніші за останні 14 років. Згідно з прогнозами метеорологів, найближчим часом вони не припиняться.

Sri Lanka floods and mudslides kill 165 people https://t.co/0peIDHfzk6 pic.twitter.com/gPV78ftld7 — ITV News (@itvnews) 29 мая 2017 г.

Sri Lanka floods leave at least 151 dead and hundreds missing, the country's Ministry of Disaster Management says https://t.co/0pwo21enoZ pic.twitter.com/cu7SDgyOdW — CNN (@CNN) 29 мая 2017 г.

With 500,000 displaced and widespread loss of life in Sri Lanka's worst floods for a decade we still await any statement from UK about aid. pic.twitter.com/LJGH4TLfAN — Barry Gardiner (@BarryGardiner) 28 мая 2017 г.

At least 91 people are dead and more than 100 are missing after heavy monsoon rains drenched Sri Lanka https://t.co/9zJPpRFvzA pic.twitter.com/p6PV61g2v4 — CNN (@CNN) 26 мая 2017 г.