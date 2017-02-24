Нові платіжки прийшли: звідки такі суми та що з цим робити

У платіжках за січень знову стрибок цін – плата за тепло зросла в 1,5-2 рази. У "Київенерго" чималі нарахування пояснюють січневими морозами – на збільшення вартості опалення впливає середньомісячна температура, а також здорожчання газу. Чому зросли цифри та що робити з "захмарними" платіжками – читайте в матеріалі "24".

Ще в грудні минулого року, коли українці були шоковані цифрами в своїх платіжках за тепло і гарячу воду, багато хто відмовився платити, вимагаючи перерахунку. Пізніше стало відомо про купу випадків неправильного нарахування вартості комунальних послуг в столиці – в основному за опалення. Тоді компанія "Київенерго" розіслала жителям столиці завищені в рази платіжки. У самій компанії таке непорозуміння назвали "помилкою". Однак, вважають експерти, це більше нагадує свідому спробу "Київенерго" здерти більше грошей з киян: адже якщо завищена платіжка не оскаржена, то переплата повністю залишається в розпорядженні компанії.

Не перераховуватимуть

У січні міська влада разом з "Київенерго" інспектували будинки, у жителів яких виникли питання щодо "адекватності" нарахувань. За результатами інспекцій, 50 тисяч клієнтів в лютому отримають перерахунок вартості опалення за грудень, відзначив комерційний директор ПАТ "Київенерго" Євген Бушма. Як відомо, на грудневі платіжки вплинули два фактори – низька температура і кількість днів опалення.

Однак, це стосується лише платіжок за грудень. Підстав для масового перерахунку вартості за опалення в січні, переконує Бушма, немає. За його словами, причиною великих цифр у платіжках за тепло є подорожчання газу.

Дорогий газ – дороге тепло. У вартості централізованого опалення питома вага газу сягає майже 80%. Але люди сподіваються, що то непорозуміння, потім перерахують. Підстав для масового перерахунку немає,

– написав про це Бушма у колонці для "Української правди. Київ".

Водночас, наразі борг киян за тепло уже перевищив 4,7 мільярда гривень, повідомляють у прес-службі "Київенерго". Найбільш критична ситуація з розрахунками за тепло, опалення та гаряче водопостачання спостерігається в "найдорожчих" Шевченківському і Печерському районах столиці. Люди просто відмовляються сплачувати отримані "листи щастя".

Своя "схема"

Суттєво більші платіжки за тепло у цей опалювальний сезон отримали фактично усі українці, однак найбільш своїми аномальними цифрами – у деяких випадках суми були більшими, ніж в 4 рази – вразили платежі жителів столиці. Як відзначив екс-міністр житлово-комунального господарства в уряді Юлії Тимошенко, голова "Спілки власників житла України" Олексій Кучеренко, у Києві діє своя специфічна схема додаткового "обкладення податками" на тепло та газ.

У Кабміні розуміють, що ціна на газ була узята реально "зі стелі". Там просто максимально затягують час розплати. На базі цієї ціни на газ 9 червня 2016 року національний регулятор прийняв скопом підвищення тарифів на центральне опалення і на транспортування та виробництво тепла для всієї України,

– зазначив Кучеренко у четвер на прес-конференції "Нові платіжки від "Київенерго": і знову стрибок цін".

Ціна гігакалорій, наголосив він, у нас фактично виросла в 1,8 рази і стала для "Київенерго" 1 419 гривень за гігакалорію. У будинках з лічильниками споживачі платять по факту споживання за показниками будинкового лічильника, а сума на будинок розкидається по всіх квартирах. А от там, де немає лічильника, споживачі платять увесь опалювальний сезон по тарифу 32,19 за метр квадратний, зауважує експерт. Плюс до цього є Постанова Кабміну, яка зобов’язує "Київенерго" перераховувати цей тариф в залежності від погодних умов – якщо на вулиці холодніше, тариф за місяць буде більшим, якщо тепліше – нижчим.

Маю сумніви в обґрунтованості розрахунку ціни і вартості гігакалорії у Києві для "Київенерго". Стверджую, очевидно, що ціна за гігакалорію в Києві завищена суттєво,

– підкреслив екс-міністр ЖКГ.

І додав: вона не може бути вищою, ніж, наприклад, в Бердичеві, Житомирі чи інших містах в яких працюють котельні, що з газу чи вугілля виробляють тепло.

Вас обкрадають

Тому, якщо у вас сума нарахувань у платіжці щодо грудня чи січня минулого року виросла в 1,8-2 рази – вас "грабують", але в рамках пристойного, каже Кучеренко. Оскільки підвищилася ціна за 1 гігакалорію, відповідно у стільки ж повинні були зрости ціни в платіжках у порівнянні з конкретним місяцем минулого року.

Однак, коли ви бачите різницю у платіжках за поточний і минулий рік у 4 рази, зауважує експерт, варто порівняти споживання гігакалорій за цей місяць.

У кожного клієнта "Київенерго" мешканці будинків з лічильниками, в графі нарахування є кількість гігакалорій, за які виставлена ця платіжка. Через різні канали інформації, у мене вже тисячі скарг, і я там бачу масову системну схему, коли киянам в 2-2,5 рази більше виставляють рахунок за гігакалорію, ніж у минулому році. Цього бути не може однозначно, тут необхідно вести конкретне розслідування по кожному будинку,

– наголосив Кучеренко.

За його словами, "Київенерго" з газу виробляє і тепло, і електроенергію та продає електроенергію за ринковою ціною у великих об’ємах на енергоринок, ця ціна дуже велика. Вартість теплової електроенергії значно вища – у 2,5 рази більша, аніж у згенерованої на атомних електростанціях. Продавши електроенергію, "Київенерго" продає українцям тепло так само по завищеній ціні. Такого бути не повинно – це однозначно змова "Київенерго" і Національної комісії, яка затвердила цей тариф, переконує екс-міністр.



"Київенерго" продає українцям тепло за завищеною ціною

Причому, "Київенерго" з дозволу НКРЕКП демонструє втрати в мережах на рівні 19,5 %, підкреслює Кучеренко. Подібні втрати однозначно впливають на тариф і компенсацію з бюджетів усіх рівнів, що йдуть по так званій різниці тарифу. Утім, за втратами в мережах Київ на другому місці. На першому – Вінниця, там вони становлять 21%.

Куди поскаржитися?

Якщо оплата за житлово-комунальні послуги за минулий опалювальний сезон була понад 90%, то сьогодні цей показник ледве перевищує 50%, відзначає голова громадської організації із захисту прав споживачів "Антимонопольний союз" Олександр Трохимець. Заборгованість за житлово-комунальні послуги, за його словами, на сьогодні сягає вже близько 23 млрд гривень, збільшившись майже в 2,5 рази. Це говорить про те, що жодного економічного обґрунтування такої вартості гігакалорії немає, каже експерт.

Тому громадська організація із захисту прав споживачів "Антимонопольний союз" розробила й виклала у загальний доступ так званий правовий документ для всіх споживачів, котрі отримали "некоректні" платіжки – "Скарга про перерахунок". Кожна гривня, яка міститься у платіжці повинна бути обґрунтована технічними розрахунками. І ви, як покупець теплової енергії, у разі сумніву вартості, що вписана у платіжку, маєте право вимагати роз’яснення ціни тарифу в гривнях.

Ви маєте право звернутися до "Київенерго" з відповідною скаргою, у ній є посилання на всі правові документи, що регулюють діяльність "Київенерго", як надавача послуги центрального опалення. І поки "Київенерго" не роз’яснить суми, вписаної в платіжку, споживач має право, згідно Цивільного кодексу, притримати платіж,

– пояснює Трохимець.

"Скарга про перерахунок" розроблена не просто у формі надання інформації, а саме як вимога про перерахунок. Все, що потрібно споживачеві – вписати свої прізвище, адресу, особовий рахунок і подати до "Київенерго", отримавши вхідний номер.

Як споживач, ви повинні самостійно звертатися про перерахунок платіжки, якщо на це є підстави. Якщо таким правом не скористаєтеся – будете просто зобов’язані сплатити виставлені немалі рахунки. Експерти запевняють: жоден державний орган влади, як-от, Кабінет Міністрів чи Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не збираються ставати на захист споживачів. Більше того, ці органи шукають спосіб, як допомогти не споживачеві, а монополісту. Тому ініціатива захисту своїх прав повинна йти, в першу чергу, виключно від споживачів.

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