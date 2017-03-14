Нові правила здачі іспитів на водійські права: що зміниться

Вже влітку 2017 року українців можуть тестувати за новою системою здачі іспитів на отримання водійських прав.

Як повідомив керівник Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС Владислав Криклій, метою нововведення є прибрати неактуальні питання з чинних білетів і зробити здачу іспитів більш прозорою, повідомляє "Сегодня".

Вже зараз кожен має можливість не лише здати "пробний" іспит, але й висловити свої побажання до білетів. Нова система здачі може запрацювати вже влітку у 2017 році.

У ГСЦ МВС підготували 2500 питань, які охоплюють всі категорії водіїв: від скутерів і мотоциклів до вантажних автомобілів.

Усі питання розіб'ють за категоріями. До прикладу, у того, хто має намір керувати легковою автівкою, не питатимуть про максимальну допустиму швидкість для вантажівки.

Читайте також: Поліція зупинила ваше авто: які права має водій?

Перелік із 20 питань буде формуватися системою випадковим чином. Якщо екзаменований неправильно відповість на одне із принципово важливих питань (наприклад, правила проїзду перехресть), система надалі стане вибирати йому питання на подібну тему.

Учні автошкіл не зможуть завчити відповіді, не знаючи правил дорожнього руху. Зараз це, на жаль, так, тому і маємо негативні наслідки на дорогах,

– наголосив Криклій.

Окрім цього, на другому етапі реформи ГСЦ МВС проводитиме відео-та фотофіксацію здачі іспитів для прозорості процедури.

Як повідомили у прес-службі ГСЦ, вони вже отримали близько 3000 побажань. Загалом люди просять конкретизувати запитання й відповіді. У ГСЦ обіцяють, що це буде зроблено. А от зміни до Правил дорожнього руху (наприклад, дозволити їхати в місті швидше 60 км/год або паркуватися впритул до перехрестя у випадку нестачі вільних місць), навряд чи внесуть.

Читайте також: Скільки і за що платити: штрафи за порушення правил дорожнього руху в інфографіці

Криклій додав, що нові квитки можуть бути введені на початку літа. Зі списком усіх питань поки не можна буде відразу ознайомитися.

"Ми не допустимо монопольних видавців, як раніше. І водночас не хочемо, щоб на ринок передчасно потрапили екзаменаційні питання з помилками", – зазначив він.