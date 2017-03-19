Новини з фронту: обстріли зменшились, але є поранені серед українських воїнів

В штабі АТО доповіли, якою у неділю була ситуація на фронті.
За даними прес-центру АТО, з початком нової доби кількість обстрілів проросійських бойовиків дещо зменшилась.
Найбільше їх зафіксували на Маріупольському напрямку – 12.
Поблизу Авдіївки танк випустив сім снарядів. У штабі підтвердили, що один із них потрапив у приватний будинок, внаслідок якого була поранена цивільна мешканка.
В районі Луганського активно діяв снайпер та позиції обстрілювали автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети.
Загалом з початком нової доби бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, внаслідок чого двоє українських воїнів зазнали поранень.
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