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Новини з фронту: обстріли зменшились, але є поранені серед українських воїнів

19:48, сьогодні 175 Читать новость на русском
В штабі АТО доповіли про неділю на фронті
В штабі АТО доповіли про неділю на фронті / Фото із соцмереж

В штабі АТО доповіли, якою у неділю була ситуація на фронті.

За даними прес-центру АТО, з початком нової доби кількість обстрілів проросійських бойовиків дещо зменшилась.

Найбільше їх зафіксували на Маріупольському напрямку – 12.

Поблизу Авдіївки танк випустив сім снарядів. У штабі підтвердили, що один із них потрапив у приватний будинок, внаслідок якого була поранена цивільна мешканка.

В районі Луганського активно діяв снайпер та позиції обстрілювали автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети.

Загалом з початком нової доби бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, внаслідок чого двоє українських воїнів зазнали поранень.

Дивіться також: Ворог атакував Авдіївку з танків – з’явились моторошні фото

Теги: Україна АТО Тероризм Війна на Донбасі Авдіївка Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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