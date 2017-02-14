Новоспечений бойовик Прилєпін погрожує "взяти" Київ

Російський письменник Захар Прилєпін, який став "заступником комбата" терористів "ДНР", заявив, що його мета – захопити всю Україну.

Про це пише "Обозреватель".

За словами новоспеченого терориста, у Москві сидять "упирі, які воюють з Україною звідти".

"У нас є "Граф" – командир взводу. Він каже: "Я періодично чую голоси з Росії, і тут деякі "ополченці" вже говорять, що ми воюємо з Україною. Я категоричний противник цього. Я росіянин, розмовляю російською мовою, дитина російського соціуму і російської культури, але я не вважаю, що ми воюємо з українцями". Ці квазінаціоналісти, що сидять в Москві, ні разу сюди в житті не приїжджали, вони без кінця пишуть і пишуть про те , як вони повинні русифікувати всю Україну", – каже бойовик.

Захар Прилєпін зізнався, що хоче захопити всю Україну.

"Київ – російське місто. Російське українське місто. Наша справа маленька, нагорі вирішать. Але я думаю, що таких помилок, які були з Януковичем, бути не повинно. Вся Україна – мета. Жодної іншої мети бути не може", – заявив бойовик.

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Нагадаємо, російський письменник Захар Прилєпін приїхав воювати на Донбас на стороні терористів "ДНР".