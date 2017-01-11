Обама не стримав сліз, виголошуючи прощальну промову: опубліковане відео

Під час прощальної промови 44-й президент США Барак Обама не зміг стримати сліз.

У своїй емоційній промові Обама не зміг не згадати свою дружину Мішель. Звертаючись до неї, 44-й президент США витер зі щоки скупу чоловічу сльозу.

Натомість старша донька Малія, яка сиділа поруч з Мішель, не змогла стримати сльози.

15-річної Саші на виступі Барака Обами в Чикаго не було. Як згодом стало відомо, вона залишилась у Вашингтоні, щоб підготуватись до важливого іспиту наступного дня.

Ввечері 10 січня Барак Обама після 8 років президентства виступив з прощальною промовою у рідному Чикаго.