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Обама не стримав сліз, виголошуючи прощальну промову: опубліковане відео

08:32, сьогодні 1105 Читать новость на русском
Так Обама дякував своїй дружині
Так Обама дякував своїй дружині / Getty images

Під час прощальної промови 44-й президент США Барак Обама не зміг стримати сліз.

У своїй емоційній промові Обама не зміг не згадати свою дружину Мішель. Звертаючись до неї, 44-й президент США витер зі щоки скупу чоловічу сльозу.

Натомість старша донька Малія, яка сиділа поруч з Мішель, не змогла стримати сльози.

15-річної Саші на виступі Барака Обами в Чикаго не було. Як згодом стало відомо, вона залишилась у Вашингтоні, щоб підготуватись до важливого іспиту наступного дня.

Ввечері 10 січня Барак Обама після 8 років президентства виступив з прощальною промовою у рідному Чикаго.

Теги: Політика США Барак Обама
Джерело: 24 Канал
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