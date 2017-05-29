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Обшуки в українських офісах "Яндекса": СБУ опублікувала відео та оприлюднила подробиці

17:56, сьогодні 461 Читать новость на русском
Офіс
Офіс "Яндекс-Україна" у Києві / Соцмережі

Служба безпеки України відзвітувала про санкціоновані обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії «Яндекс», які розташовуються в Києві та Одесі.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, за інформацією спецслужби, її співробітники встановили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Росії персональні дані українських громадян.

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Зокрема, як уточнюються у СБУ, мова йде про особисті дані, рід занять, спосіб життя, місця перебування, проживання, роботи, дозвілля, джерела та розміри доходів, номери телефонів, електронних адрес та акаунтів у соціальних мережах.

Оперативники спецслужби задокументували, що серед громадян, про яких до РФ передавалася інформація є співробітники правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовці Збройних Сил України, інших підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, працівники органів державної влади та управління. За даними СБ України, інформація передавалась спеціальним службам РФ для планування, організації та проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в нашій країні на шкоду суверенітетові України, територіальній цілісності та недоторканості,
– підкреслюють у відомстві.

Також наголошується, що під час обшуків співробітники СБУ виявили серверне обладнання та документацію, які буде направлено для проведення експертизи, що перевірить факти збору, накопичення та передачі російській стороні персональних даних громадян України.

СБУ, Яндекс, Україна
СБУ в рамках обшуків "Яндекса" вилучила серверне обладнання

Крім того, експерти мають намір проаналізувати перенаправлення трафіку українських користувачів на російські сервери, а також перевірити координацію протиправної діяльності з території Російської Федерації.

Наразі триває досудове слідство у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).

У СБУ опублікували і відео того, як проходили обшуки.

СБУ провела обшуки в українському "Яндексі"

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що удень 29 травня співробітники СБУ прийшли з обшуками до офісів компанії "Яндекс-Україна", які розташовуються в Києві та Одесі.

Теги: Новини Росії Україна Україна – Росія Яндекс "Азов" СБУ Кримінал Розслідування
Джерело: 24 Канал
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