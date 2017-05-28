Обстріл Красногорівки: зруйновано 50% лікарні, частина міста без води і каналізації

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський розповів, яких руйнувань зазнала Красногорівка внаслідок руйнівного обстрілу бойовиками вранці 28 травня.
Про це він написав у своєму Facebook.
За словами Жебрівського, внаслідок обстрілу зруйнована половина лікарні, розбито дві карети швидкої допомоги і лікарняний автомобіль "Нива".
Через пошкодження водоводу, більша частина міста залишились без води. Пошкоджено також міську каналізацію,
– уточнив голова ВЦА.
Також від прямих влучань снарядами пошкоджень зазнали будинки на 10 вулицях міста, у приватному секторі, близько тридцяти пошкоджень.
З української сторони СЦКК повідомили, що внаслідок обстрілу Красногорівки поранень та травм різного ступеня тяжкості зазнало 8 людей.
Нагадаємо, вранці 28 травня проросійські бойовики відкрили вогонь по прифронтовій Красногорівці, внаслідок чого загорілась школа, а хворих під кулями довелось евакуйовувати з місцевої лікарні.