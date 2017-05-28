Обстріл Красногорівки: зруйновано 50% лікарні, частина міста без води і каналізації

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський розповів, яких руйнувань зазнала Красногорівка внаслідок руйнівного обстрілу бойовиками вранці 28 травня.

Про це він написав у своєму Facebook.

За словами Жебрівського, внаслідок обстрілу зруйнована половина лікарні, розбито дві карети швидкої допомоги і лікарняний автомобіль "Нива".

Через пошкодження водоводу, більша частина міста залишились без води. Пошкоджено також міську каналізацію,

– уточнив голова ВЦА.

Також від прямих влучань снарядами пошкоджень зазнали будинки на 10 вулицях міста, у приватному секторі, близько тридцяти пошкоджень.

З української сторони СЦКК повідомили, що внаслідок обстрілу Красногорівки поранень та травм різного ступеня тяжкості зазнало 8 людей.

Нагадаємо, вранці 28 травня проросійські бойовики відкрили вогонь по прифронтовій Красногорівці, внаслідок чого загорілась школа, а хворих під кулями довелось евакуйовувати з місцевої лікарні.