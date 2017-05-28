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Обстріл Красногорівки: зруйновано 50% лікарні, частина міста без води і каналізації

11:42, сьогодні 264 Читать новость на русском
Бойовики цинічно обстріляли лікарню і школу
Бойовики цинічно обстріляли лікарню і школу / Фото із соцмереж

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський розповів, яких руйнувань зазнала Красногорівка внаслідок руйнівного обстрілу бойовиками вранці 28 травня.

Про це він написав у своєму Facebook.

За словами Жебрівського, внаслідок обстрілу зруйнована половина лікарні, розбито дві карети швидкої допомоги і лікарняний автомобіль "Нива".

Через пошкодження водоводу, більша частина міста залишились без води. Пошкоджено також міську каналізацію,
– уточнив голова ВЦА.

Також від прямих влучань снарядами пошкоджень зазнали будинки на 10 вулицях міста, у приватному секторі, близько тридцяти пошкоджень.

З української сторони СЦКК повідомили, що внаслідок обстрілу Красногорівки поранень та травм різного ступеня тяжкості зазнало 8 людей.

Нагадаємо, вранці 28 травня проросійські бойовики відкрили вогонь по прифронтовій Красногорівці, внаслідок чого загорілась школа, а хворих під кулями довелось евакуйовувати з місцевої лікарні.

Теги: АТО Україна Війна на Донбасі Тероризм Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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