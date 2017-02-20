Одесити у флешмобі згадали полеглих Героїв Майдану

До дня Героїв Небесної сотні одесити вшанували пам'ять загиблих героїв Революції Гідності.

Більше сотні людей запалили ліхтарики біля пам'ятника Дюку та вишикували у формі герба України. І тим самим відзначили 25 річницю затвердження Тризуба як Державного герба України.

Почали захід одесити з хвилини мовчання та молитви в пам'ять про героїв Небесної сотні. В кінці акції усі учасники переглянули документальний ролик про події на Майдані під час розстрілів в лютому 2014 року.

Напередодні дня пам'яті Небесної сотні ми зберемося, як раніше збирався Майдан. Ми не будемо багато розмовляти. Мій колега зробив невеличкий ролик про ті найстрашніші дні,

– заявила організатор заходу Наталія Михайленко.

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