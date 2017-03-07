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Одразу вісім потягів "Інтерсіті" змінять графік руху: новий розклад

08:44, сьогодні 2008
Новий розклад руху
Новий розклад руху "Інтерсіті" / Укрзалізниця

Вісім швидкісних потягів "Інтерсіті" змінюють графік руху з 26 березня через перехід на літній час.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Поїзд №705 Київ – Перемишль відправлятиметься з Києва о 7:00 і прибуватиме до Перемишля о 13:25.

Поїзд №744 Трускавець – Дарниця відправлятиметься з Трускавця о 4:15 і прибуватиме на станцію Дарниця о 11:54.

Поїзд №747 Дарниця – Львів відправлятиметься з Дарниці (Київ) в 6:26 і прибуватиме до Львова о 14:22.

Поїзд №763 Дарниця – Одеса відправлятиметься з Дарниці о 16:14 і прибуватиме до Одеси о 23:38.

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Поїзд №720 Вінниця – Харків відправлятиметься з Вінниці о 15:27 і прибуватиме до Харкова о 23:40.

№728 Київ – Харків буде відправлятися з Києва о 11:46 і прибувати до Харкова о 16:27.

№727 Харків – Київ відправлятиметься о 16:56 і прибуватиме о 21:57.

№745 Дарниця – Львів виїжджатиме з Дарниці о 12:00 і прибуватиме у Львів о 17:38.

Теги: Україна Транспорт Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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